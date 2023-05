Le Groupe TMX et Clearstream annoncent un projet de lancement d'un nouveau service canadien de gestion des garanties

TMX, le plus important groupe boursier au Canada, collaborera avec Clearstream, fournisseur mondial de services de postnégociation de premier plan, afin d'élaborer une solution sur mesure pour les marchés canadiens.

TMX et le fournisseur de services de postnégociation européen Clearstream joignent leurs forces pour lancer le service canadien de gestion des garanties (« SCGG »).

Capacité nationale exclusive de pensions sur titres tripartites visant à accroître la liquidité et à atténuer le risque d'exposition

Lancement de la plateforme prévu pour le troisième trimestre de 2023

TORONTO et LUXEMBOURG, le 24 mai 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (« Groupe TMX ») et Clearstream Banking S.A. (« Clearstream »), le dépositaire central de titres international du Deutsche Börse Group, ont annoncé aujourd'hui un projet de lancement du nouveau service canadien de gestion des garanties (le « SCGG »). Le Groupe TMX et Clearstream conjuguent les forces de leurs services complémentaires afin d'élaborer et de mettre en place le SCGG, qui comprendra le lancement de la première capacité de pensions sur titres tripartites nationale au Canada.

« Nous avons le plaisir de travailler de concert avec Clearstream, un chef de file mondial en matière d'infrastructure de postnégociation et de services relatifs aux valeurs mobilières, dans le but de créer une solution sur mesure de mobilité et de liquidité pour servir le secteur canadien du financement garanti, explique John McKenzie, chef de la direction du Groupe TMX. Conformément à notre raison d'être qui vise à améliorer les marchés et à favoriser les idées audacieuses, TMX est fermement résolue à trouver des solutions modulables et innovantes pour répondre aux défis auxquels les clients font face et ainsi renforcer l'écosystème financier canadien. Le nouveau SCGG permettra à nos clients de mieux satisfaire aux exigences de garanties en constante évolution dans les marchés actuels, tout en favorisant l'utilisation accrue des pensions sur titres comme produits de placement par les clients canadiens des côtés acheteur et vendeur. »

Sam Riley, chef de la direction de Clearstream Securities Services, ajoute : « La stratégie de gestion des garanties de Clearstream a à cœur de fournir à nos clients des solutions de pointe fiables et modulables visant à réduire, grâce à la transparence et à l'automatisation, les dépenses frictionnelles engendrées par la négociation. Nous avons trouvé en TMX un partenaire d'exception pour lancer notre capacité éprouvée de gestion des pensions sur titres tripartites de premier plan pour le marché canadien. Le SCGG contribuera à augmenter la liquidité et l'efficience tout en atténuant les risques d'exposition au moment où le marché canadien s'apprête à amorcer sa transition vers un cycle de règlement à un jour. Les clients profiteront également de la technologie et de l'innovation numériques à la fine pointe du secteur de Clearstream, comme l'application infonuagique de gestion numérique des garanties appelée OSCAR. »

Le nouveau SCGG, dont le lancement est prévu au troisième trimestre de 2023, contribuera à optimiser les activités financières en valeurs mobilières ainsi que la constitution des garanties au sein du marché canadien.

Dans sa phase initiale, le SCGG offrira aux participants au marché canadien du financement garanti un processus efficace et automatisé couvrant tout le cycle des opérations. En apportant une efficience accrue et la mobilité des garanties, le SCGG appuiera aussi le passage des marchés canadien et américain au cycle de règlement à T+1 en 2024, tout en réduisant le risque opérationnel.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.cds.ca/ccms .

Pour souligner cette collaboration, des cadres de TMX et de Clearstream fermeront les marchés au Centre de marché TMX le mercredi 24 mai 2023, à 16 h (HE).

Pour la clôture des marchés : Les médias peuvent obtenir un signal du centre de contrôle télé (CCT) pour toutes les cérémonies de clôture des marchés. Le signal s'intitule TSX Transmit 1 (HD-SDI); il est produit au Centre de marché TMX et envoyé en direct au CCT. Pour obtenir le signal sur le réseau de Dejero, veuillez écrire à [email protected]. La vidéo du client sera diffusée à l'écran média de TMX vers 15 h 59 (HE) et la séance de négociation prendra fin au son d'une sirène à 16 h (HE).

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

À propos de Clearstream

Clearstream est une entreprise de postnégociation de confiance et innovatrice qui sert les marchés mondiaux. Elle exploite les principaux écosystèmes de services relatifs aux valeurs mobilières et aux fonds de demain.

La société administre les dépositaires centraux de titres de l'Allemagne et du Luxembourg ainsi qu'un dépositaire central de titres international pour le marché des Euro-obligations. Avec la garde de près de 17 billions d'Euros d'actifs, Clearstream est l'une des sociétés de règlement et de garde les plus importantes du monde pour les titres nationaux et internationaux.

Elle offre également des services de premier plan en matière d'exécution, de distribution, de collecte de données et de déclaration d'information pour les fonds sur plus de 50 marchés de fonds à l'échelle mondiale.

Clearstream fait partie du Deutsche Börse Group, une organisation internationale de bourses qui fournit des infrastructures de marché innovantes.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.clearstream.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Pour en savoir plus sur le Groupe TMX : Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 671-1704, [email protected]; Pour en savoir plus sur Clearstream : Tabea Behr, Porte-parole, Communications d'entreprise, Postnégociation, Deutsche Börse Group, +49 (0)69 2 11-13 016, [email protected]