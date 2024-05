TORONTO, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui que les personnes candidates dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction pour l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2024 ont été élues à titre d'administrateurs et administratrices de Groupe TMX Limitée. Les résultats détaillés du scrutin tenu à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu le vendredi 3 mai 2024 sont présentés ci-dessous.

Candidats et candidates Votes en faveur Pourcentage

en faveur Abstentions Pourcentage

d'abstentions Luc Bertrand 232 805 128 97,696 5 489 762 2,304 Nicolas Darveau-Garneau 236 509 701 99,251 1 785 189 0,749 Martine Irman 237 091 704 99,495 1 203 186 0,505 Moe Kermani 238 242 859 99,978 52 031 0,022 William Linton 235 575 056 98,859 2 719 834 1,141 Audrey Mascarenhas 236 380 259 99,197 1 914 631 0,803 John McKenzie 237 189 956 99,536 1 104 934 0,464 Monique Mercier 235 477 941 98,818 2 816 949 1,182 Claude Tessier 238 193 421 99,957 101 469 0,043 Eric Wetlaufer 235 516 945 98,834 2 777 945 1,166 Ava Yaskiel 238 224 255 99,970 70 635 0,030

