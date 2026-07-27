Le Groupe Santé Devonian annonce son projet d'inscription à la NYSE American parallèlement à un premier appel public à l'épargne pris ferme

QUÉBEC, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD) (OTCQB: DVHGF), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur le développement de thérapies novatrices ciblant les maladies fibro-inflammatoires, annonce aujourd'hui qu'elle procède à un premier appel public à l'épargne pris ferme de ses actions ordinaires (et/ou, en remplacement de celles-ci, de bons de souscription préfinancés) ainsi que de bons de souscription (les « bons de souscription ») (le « placement »).

Parallèlement au placement, la Société prévoit que ses actions ordinaires et ses bons de souscription seront approuvés aux fins d'inscription à la cote de la NYSE American LLC (« NYSE American ») sous les symboles « DHGR » et « DHGRW », respectivement, sous réserve de l'autorisation définitive de sa demande d'inscription et du maintien de sa conformité aux règles de la bourse.

Des renseignements supplémentaires concernant le placement seront fournis dans les documents que la Société déposera auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), ainsi que dans les autres documents qu'elle déposera auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes.

Le placement est assujetti aux conditions du marché et à l'obtention des approbations réglementaires. Il n'y a aucune garantie que le placement sera réalisé, ni quant au moment de sa réalisation, ni quant à son montant ou à ses modalités définitives.

La Société prévoit que ses actions ordinaires continueront d'être négociées sur le marché OTCQB Venture jusqu'à l'établissement du prix du placement. Dès leur inscription à la NYSE American, la négociation des actions ordinaires sur le marché OTCQB prendra fin.

Les actionnaires de la Société n'ont aucune démarche à effectuer avant l'inscription des actions à la NYSE American.

La Société a également réservé le symbole « DHGR » auprès de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et entend demander ultérieurement que son symbole boursier actuel, « GSD », soit remplacé par « DHGR ».

ThinkEquity agit à titre de teneur de livres unique dans le cadre du placement.

Une déclaration d'inscription relative au placement projeté a été déposée auprès de la SEC, mais n'a pas encore été déclarée en vigueur. Les titres ne peuvent être vendus et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant que la déclaration d'inscription ne soit déclarée en vigueur par la SEC.

Le placement projeté sera effectué uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire inclus dans la déclaration d'inscription peuvent être obtenus auprès de ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York (New York) 10004.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, d'un placement ou de tout autre produit particulier, ni une sollicitation de procurations ou d'approbations. Aucune vente de titres, d'un placement ou de tout autre produit particulier ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire. Aucun titre ne sera offert ou vendu à des investisseurs résidant au Québec ou ailleurs au Canada dans le cadre du présent placement.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian est une société pharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments destinés au traitement de diverses maladies fibro-inflammatoires auto-immunes au moyen d'approches thérapeutiques novatrices répondant à des besoins médicaux non comblés. La stratégie principale de Devonian consiste à mettre au point des médicaments sur ordonnance pour le traitement de maladies fibro-inflammatoires auto-immunes, notamment la dermatite atopique, la radiodermatite et la colite ulcéreuse, sans toutefois s'y limiter.

Fondée en 2015, la société a son siège social au Québec, au Canada, où elle possède une installation d'extraction de pointe. Les actions de Devonian sont inscrites à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») sous le symbole TSXV : GSD et sont également cotées sur le marché OTCQB Venture Market sous le symbole OTCQB : DVHGF.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.groupedevonian.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations qui ne sont pas des faits historiques, notamment, sans s'y limiter, celles portant sur le projet d'inscription à la NYSE American et le premier appel public à l'épargne pris ferme concomitant, ainsi que sur le projet d'inscription à la NYSE American et le changement proposé du symbole boursier de la Société à la TSXV. De façon générale, les déclarations figurant sous la rubrique « À propos de Devonian » constituent également de l'« information prospective » ou des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « déclarations prospectives »).

Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, estimations et hypothèses actuelles de la Société à la date du présent communiqué. Elles peuvent être reconnues par l'emploi de termes tels que « prévoit », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « planifie », « peut », « pourrait », « devrait », « sera » ou d'autres expressions similaires, y compris leur forme négative ou toute variante grammaticale, qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats pourraient survenir ou être réalisés.

Par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers. Il existe un risque que les estimations, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se concrétisent pas ou que les hypothèses sur lesquelles elles reposent ne reflètent pas les résultats futurs. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'informer les lecteurs des attentes et des plans de la direction à l'égard de l'avenir.

Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, puisque plusieurs facteurs de risque importants et événements futurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives.

Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont expressément visées par les présentes mises en garde ainsi que par celles figurant dans les autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes et dans la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus relatif au placement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »).

La Société n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, ni d'expliquer tout écart important entre les événements réels subséquents et les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.

Ni la Bourse de croissance TSX (TSXV) ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSXV) n'assument quelque responsabilité que ce soit quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Devonian Health Group Inc.

PERSONNE- RESSOURCE : Groupe Santé Devonian Inc., Dr André P. Boulet, Ph. D., Président et chef de la direction, Courriel : [email protected]