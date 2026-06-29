Groupe Santé Devonian présente ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et neuf mois, terminées le 30 avril 2026

(tous les montants indiqués sont en dollars canadiens)

Perte nette de 1,9 millions de dollars (0,70 $ par action) pour le trimestre terminé le 30 avril 2026

Perte nette de 5,7 millions de dollars (2,07 $ par action) pour les neuf mois, terminés le 30 avril 2026

Trésorerie de 0,7 million de dollars au 30 avril

La Société demeure sans dette

QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD) (OTCQB: DVHGF) est une société biopharmaceutique en phase clinique axée sur le développement de thérapies novatrices ciblant les maladies fibro-inflammatoires, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et neuf mois, terminées le 30 avril 2026.

« Nous sommes satisfaits des progrès continus dans l'exécution de nos priorités et de notre capacité à faire avancer notre portefeuille de projets », a déclaré le Dr André P. Boulet, Ph. D., président et chef de la direction de Devonian.

Faits saillants sur ses activités

Mise à jour stratégique

L'entreprise prévoit de rester fortement concentrée sur le développement du ThykamineMC pour la prévention de la radiodermite associée à la radiothérapie et pour le traitement de la Dermatite Atopique chez les enfants. De plus, elle poursuivra l'étude des mécanismes d'action du ThykamineMC tout en faisant progresser l'évaluation de son potentiel en tant que nouveau candidat thérapeutique pour la stéato-hépatite associée à une dysfonction métabolique (MASLD) et les maladies fibrosantes.

Faits saillants financiers

Résultat net et résultat global

Pour les trois mois clos le 30 avril 2026, la perte nette et perte globale s'est élevée à 1,9 million de dollars, soit 0,70 $ par action, comparativement à une perte nette et perte globale de 4,8 millions de dollars, soit 1,94 $ par action, pour la même période en 2025.

Cette diminution de 2,9 millions de dollars de la perte nette et perte globale est principalement liée à la dépréciation de 4,8 millions de dollars des actifs incorporels et du Goodwill associés aux activités de distribution de génériques (Altius), comptabilisée lors de l'exercice précédent, à la suite de l'expiration de l'accord de distribution lié au Dexlansoprazole, qui a été partiellement compensée par une hausse des pertes d'exploitation de 1,9 million de dollars.

Pour la période de neuf mois close le 30 avril 2026, la perte nette et perte globale s'est élevée à 5,7 millions de dollars, soit 2,07 $ par action, comparativement à une perte nette et perte globale de 5,6 millions de dollars, soit 2,28 $ par action, pour la même période en 2025.

Cette augmentation de 0,1 million de dollars de la perte nette et perte globale s'explique principalement par une hausse de 5,2 millions de dollars de la perte d'exploitation, liée surtout à une diminution de 6,5 millions de dollars de la marge brute, attribuable aux ventes de Dexlansoprazole, réalisées lors de l'exercice précédent seulement. Cette hausse de la perte d'exploitation est partiellement compensée par une diminution de 0,6 million de dollars des dépenses de recherche et développement, de 0,5 million de dollars des frais de vente et d'administration, ainsi que de 0,2 million de dollars des charges financières. De plus, la hausse de la perte nette et perte globale s'explique par une diminution des revenus d'intérêts de 0,1 million de dollars et a été partiellement compensée par une diminution de 4,8 millions de dollars des autres charges, liées à la dépréciation des actifs incorporels et du Goodwill associés aux activités de distribution de génériques (Altius), ainsi que par une réduction de 0,4 million de dollars des charges d'impôts sur le résultat.

Liquidité et flux de trésorerie

Au 30 avril 2026, la Société disposait de 0,7 million de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, comparativement à 7 millions de dollars au 31 juillet 2025. Pour les neuf mois clos le 30 avril 2026, la Société a utilisé 8,4 millions de dollars de trésorerie pour ses activités d'exploitation (composées d'une perte nette de 4,3 millions de dollars après les éléments sans incidence sur la trésorerie et d'une variation nette de 4,1 millions de dollars du fonds de roulement hors trésorerie). Ces sorties de fonds ont été partiellement compensées par des entrées de trésorerie totalisant 2 millions de dollars provenant de deux placements privés complétés durant la période, ainsi que par 0,2 million de dollars liés à l'exercice de bons de souscription. La Société n'a aucune dette.

Pour consulter les États financiers consolidés intermédiaires et le Rapport de gestion - Analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation pour les périodes de trois et neuf mois closes les 30 avril 2026 et 2025, veuillez cliquer sur le lien suivant.: https://groupedevonian.com/investor-center/financial-reports/ ou consulter le profil de la Société sur SEDAR+.

À propos de ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXMC de Devonian, est un produit hautement novateur pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à la fibro-inflammation et au stress oxydatif, notamment la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles auto-immuns. Les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunomodulatrices de ThykamineMC ont été démontrées par un grand nombre d'études in vitro et in vivo, ainsi que par une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et une vaste étude de phase II chez des adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée. Le produit ThykamineMC et la plateforme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société pharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments destinés au traitement de diverses maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, au moyen d'approches thérapeutiques novatrices visant à répondre à des besoins médicaux non comblés. La stratégie principale de Devonian consiste à mettre au point des médicaments sur ordonnance pour le traitement de maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, notamment, sans s'y limiter, la dermatite atopique et la colite ulcéreuse.

Devonian participe également au développement de produits cosméceutiques à forte valeur ajoutée en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée pour ses produits pharmaceutiques. La Société détient aussi une filiale de commercialisation, Altius Healthcare S.E.C., axée sur la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada, en vertu de licences accordées par des sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXV : GSD) et est actuellement négociée sur le marché OTCQB Venture (OTCQB : DVHGF).

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.groupedevonian.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, à l'exception des déclarations portant sur des faits historiques -- y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant la transition de la Société vers une stratégie de développement biopharmaceutique ciblée autour du ThykamineMC, son étude clinique prospective sur la prévention de la radiodermite, son étude sur la Dermatite Atopique chez l'enfant et ses études précliniques, le potentiel effet hépatoprotecteur prévenant la progression de la maladie hépatique dans un modèle MASH, les effets anti-inflammatoires et anti-fibrotiques susceptibles de cibler la pathologie sous-jacente de la maladie et ainsi d'en arrêter la progression, ainsi que, de manière générale, le paragraphe ci‑dessus « À propos de Devonian », qui décrit essentiellement les perspectives de la Société -- constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives »), et sont fondées sur des attentes, estimations et projections en date du présent communiqué.

Les déclarations prospectives peuvent être reconnues par l'emploi de termes tels que « a l'intention de », « croit », « s'attend à », ou de variantes de ces termes (y compris leurs formes négatives et grammaticales), ou par des déclarations indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront » réalisés, se produire ou être atteints.

Les déclarations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société à la date à laquelle elles sont formulées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent influer, directement ou indirectement, sur les résultats réels et pourraient faire en sorte que ceux-ci diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Il n'existe aucune garantie que ces hypothèses se révéleront exactes ni que les déclarations prospectives se concrétiseront, les résultats réels et les événements futurs pouvant différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations.

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'informer les lecteurs des attentes et des plans de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des croyances, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives.

Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont expressément visées par les présentes mises en garde ainsi que par celles figurant dans les autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, ou d'expliquer toute différence importante entre des événements réels subséquents et ces déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige.

Ni la Bourse ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Devonian Health Group Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Groupe Santé Devonian Inc., Dennis Turpin, CPA, Chef de la direction financière, Courriel : [email protected]