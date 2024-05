SAINT CATHARINES, Ontario, 22 mai 2024 /CNW/ - Le groupe de sociétés Right Time (« Right Time »), un important fournisseur de services de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de plomberie et d'électricité, a annoncé avoir nommé Doug Hart au poste de chef de la direction. Right Time est détenue majoritairement par Gryphon Investors, société de capital-investissement sur le marché intermédiaire basée à San Francisco.

« Les expériences et les talents que Doug apporte à l'équipe s'avéreront inestimables, a déclaré Alex Earls, partenaire d'affaires chez Gryphon. Il jouera un rôle essentiel alors que nous poursuivons notre plan de croissance stratégique et que nous favorisons les expériences positives qui comptent pour tous nos clients et employés. »

Plus récemment, M. Hart a occupé le poste de chef de la direction de Royal House Partners, une entreprise de services à domicile couvrant le sud et le centre des États-Unis. Au cours de son mandat, il a considérablement accru les capacités de l'entreprise en matière de marketing et de ventes, tout en augmentant considérablement l'efficacité opérationnelle et en améliorant la rentabilité.

M. Hart était l'ancien vice-président, International de Terminix, et était responsable des activités en dehors des États-Unis couvrant le Canada, l'Europe et l'Amérique latine. Auparavant, il a été vice-président de l'Ouest canadien et vice-président des ventes et du marketing chez Reliance Home Comfort, où il a occupé des postes clés dans les opérations et dans l'augmentation des ventes et des revenus sur les marchés résidentiel et commercial.

Il détient un baccalauréat en commerce de l'Université Memorial de Terre-Neuve et une maîtrise en administration des affaires de l'Université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Jeff Balagna, président du conseil d'administration de Right Time et associé d'exploitation de Gryphon, a déclaré : « Je suis ravi de m'associer à Doug alors que Right Time va de l'avant. L'accent qu'il met sur la croissance, un service supérieur et la qualité, ainsi que ses antécédents éprouvés dans l'industrie, me donnent confiance en son leadership et en sa vision pour l'entreprise. »

M. Hart a déclaré : « C'est un véritable privilège d'assumer le rôle de chef de la direction d'une entreprise qui a été et qui continuera d'être un leader dans l'industrie. J'ai admiré l'excellent travail accompli par cette organisation, et je suis ravi d'avoir l'occasion de stimuler un nouveau niveau de croissance et de valeur pour nos clients. »

À propos de Right Time

Right Time est le plus important entrepreneur indépendant en CVC résidentiel au Canada et exploite 26 emplacements en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Comptant plus de 1 400 employés, l'entreprise offre des programmes d'entretien préventif, de réparations et de remplacements d'appareils de CVC domestiques. Pour en savoir plus sur Right Time, visitez le site https://right-time.ca/

À propos de Gryphon Investors

Gryphon Investors est une société de capital-investissement de premier plan sur le marché intermédiaire, axée sur les sociétés en croissance rentables et avantageuses sur le plan concurrentiel dans les secteurs des services aux entreprises, de la consommation, des soins de santé, de la croissance industrielle et des logiciels. Avec environ 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Gryphon priorise les investissements dans lesquels elle peut former de solides partenariats avec les fondateurs, les propriétaires et les dirigeants afin d'accélérer la création d'entreprises de premier plan et de générer une valeur durable grâce à son modèle d'affaires intégré pour les transactions et les opérations. Le modèle hautement différencié de Gryphon intègre son groupe des ressources opérationnelles, qui a fait ses preuves et qui est dirigé par des cadres supérieurs de l'exploitation à temps plein de Gryphon, ainsi que des spécialistes de la gestion générale, de l'acquisition et du perfectionnement du capital humain, de la trésorerie, des finances et de la comptabilité. Les trois stratégies d'investissement de base de Gryphon comprennent ses stratégies Flagship, Heritage, et Junior Capital, chacune étant dotée de fonds de capital dédiés. Les stratégies Flagship et Heritage visent des placements en actions de 50 à 350 millions de dollars par société de portefeuille. La stratégie Junior Capital cible les investissements dans des titres de second rang de facilités de crédit, organisés par des prêteurs de premier plan du marché intermédiaire, dans des sociétés sous contrôle Gryphon, ainsi que dans d'autres sociétés de capital-investissement exerçant leurs activités dans les secteurs d'investissement ciblés de Gryphon. Pour en savoir plus sur Gryphon Investors, visitez le site https://www.gryphon-inv.com/

Personne-ressource :

Curtis Budgell, vice-président, Développement de l'entreprise

Groupe de sociétés Right Time

[email protected]

204 296-8420

SOURCE Right Time Group of Companies