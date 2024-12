SAINT CATHARINES, Ontario, 20 décembre 2024 /CNW/ - Le groupe de sociétés Right Time (« Right Time » ou la « société »), l'un des principaux fournisseurs de services de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) résidentiels, de plomberie et d'électricité, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jason Moore au poste de directeur financier. Right Time est détenue majoritairement par Gryphon Investors, société de capital-investissement sur le marché intermédiaire basée à San Francisco.

M. Moore sera chargé de superviser les opérations financières de Right Time et jouera un rôle de premier plan dans l'orientation de la stratégie financière et commerciale de l'entreprise afin de soutenir ses objectifs de croissance à long terme.

« Jason possède une solide expérience et a fait ses preuves en matière de direction financière, a déclaré Doug Hart, chef de la direction de Right Time. Il jouera un rôle essentiel en travaillant avec l'ensemble de l'entreprise pour stimuler la croissance, et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de Right Time. »

Au cours d'une carrière de plus de 30 ans, M. Moore a acquis des connaissances et une expertise approfondies qu'il met à profit dans ses nouvelles fonctions chez Right Time. Avant de rejoindre la société, il a été directeur financier de SCI Group Inc, une société canadienne de logistique de premier plan, et directeur financier d'Acklands Grainger, le plus grand distributeur canadien de fournitures d'entretien, de réparation et d'exploitation. M. Moore a également occupé divers postes de direction importants chez Molson Coors Canada, une multinationale spécialisée dans les boissons et la brasserie. Il est comptable agréé et a commencé sa carrière dans le domaine de l'audit chez Coopers & Lybrand à Toronto.

« C'est une période très stimulante pour rejoindre Right Time, car l'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions de confort domestique aux Canadiens à travers le pays, sur l'élargissement de son offre de services et de produits, ainsi que sur la poursuite de progrès solides vers sa stratégie à long terme, a commenté M. Moore. Je me réjouis de collaborer avec Doug et l'équipe de Right Time pour favoriser l'excellence financière, l'efficacité opérationnelle et la croissance continue. »

Alex Earls, associé de Gryphon Deal, et Jeff Balagna, associé opérationnel, ont déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Jason au sein de Right Time. La richesse et l'étendue de son expérience financière et opérationnelle constitueront un atout important pour la société. »

À propos de Right Time

Right Time est le plus important entrepreneur indépendant en CVC résidentiel au Canada et exploite 26 emplacements en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Comptant plus de 1 400 employés, l'entreprise offre des programmes d'entretien préventif, de réparations et de remplacements d'appareils de CVC domestiques. Pour en savoir plus sur Right Time, visitez le site https://right-time.ca/

À propos de Gryphon Investors

Gryphon Investors est une société d'investissement de premier plan sur le marché intermédiaire, axée sur les sociétés en croissance rentables et avantageuses sur le plan concurrentiel dans les secteurs des services aux entreprises, de la consommation, des soins de santé, de la croissance industrielle et des logiciels. Avec environ 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Gryphon priorise les investissements dans lesquels elle peut former de solides partenariats avec les fondateurs, les propriétaires et les dirigeants afin d'accélérer la création d'entreprises de premier plan et de générer une valeur durable grâce à son modèle d'affaires intégré pour les transactions et les opérations. Le modèle hautement différencié de Gryphon intègre son groupe des ressources opérationnelles, qui a fait ses preuves et qui est dirigé par des cadres supérieurs de l'exploitation à temps plein de Gryphon, ainsi que des spécialistes de la gestion générale, de l'acquisition et du perfectionnement du capital humain, de la trésorerie, des finances et de la comptabilité. Les trois stratégies d'investissement de base de Gryphon comprennent ses stratégies Flagship, Heritage, et Junior Capital, chacune étant dotée de fonds de capital dédiés. Les stratégies Flagship et Heritage visent des placements en actions de 50 à 350 millions de dollars par société de portefeuille. La stratégie Junior Capital cible les investissements de 10 à 25 millions de dollars dans des titres de second rang de facilités de crédit, organisés par des prêteurs de premier plan du marché intermédiaire, dans des sociétés sous contrôle Gryphon, ainsi que dans d'autres sociétés de capital-investissement exerçant leurs activités dans les secteurs d'investissement ciblés de Gryphon.

SOURCE Gryphon Investors