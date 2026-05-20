La Zenvo Aurora Agil sera présentée au Royalmount Concours pendant la semaine automobile la plus attendue de Montréal.

OAKVILLE, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe Policaro est fier d'annoncer l'ajout exceptionnel d'une nouvelle marque à son portefeuille de constructeurs automobiles de calibre mondial : Zenvo Automotive, fabricant danois d'hypervoitures reconnu à l'échelle internationale pour ses performances sans compromis, son ingénierie avancée et sa production extrêmement limitée.

Zenvo Aurora Agil (Groupe CNW/Policaro Group)

La marque Zenvo a été introduite au Canada en 2022. Alors que la marque poursuit son évolution, que des jalons de production approchent et que des véhicules prototypes sont maintenant prêts à être présentés au public, le moment était tout indiqué pour élargir davantage la présence de Zenvo au pays grâce à une stratégie de vente au détail et de distribution renforcée.

Selon cette nouvelle structure, le Weissach Group continuera de superviser les ventes et la distribution de Zenvo dans l'Ouest canadien, tandis que le Groupe Policaro représentera la marque dans l'Est du Canada sous le nom Zenvo Toronto, desservant le Centre et l'Est du Canada. Ensemble, ce partenariat vise à consolider la présence nationale de Zenvo et à soutenir la prochaine phase de croissance du fabricant danois d'hypervoitures au Canada.

« Nous sommes ravis de partager le réseau de vente et de distribution au Canada avec le Groupe Policaro », a déclaré Asgar Virji du Weissach Group. « Francesco et moi avons échangé pendant plusieurs mois et avons constaté de fortes synergies dans notre volonté d'offrir au marché canadien des produits sur mesure et tournés vers l'avenir. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer afin que le Canada s'impose pleinement sur la carte avec l'Aurora Agil et les futurs modèles Zenvo. »

Depuis près de cinq décennies, le Groupe Policaro a bâti sa réputation sur la passion, la confiance et un engagement indéfectible à représenter les marques automobiles les plus convoitées. L'arrivée de Zenvo marque une autre étape déterminante dans ce parcours, élargissant la présence du groupe au-delà de l'ultraluxe vers les sphères les plus exclusives du segment mondial des hypervoitures.

Fondée au Danemark, Zenvo Automotive crée chaque année un nombre très limité d'hypervoitures assemblées à la main, alliant un savoir-faire danois sur mesure à une innovation avancée et à un lien profondément émotionnel entre le conducteur et la machine. Son plus récent modèle, la Zenvo Aurora, incarne une nouvelle ère pour la marque : une hypervoiture entièrement conçue à partir d'une feuille blanche, propulsée par un moteur V12 quadriturbo de 6,6 litres conçu sur mesure, avec une motorisation hybride pouvant atteindre jusqu'à 1 850 ch au frein dans sa configuration la plus puissante.

« C'est un moment extrêmement emballant pour le Groupe Policaro », a déclaré Francesco Policaro, chef de la direction du Groupe Policaro. « Zenvo représente tout ce que nous admirons d'une marque d'hypervoitures moderne : la rareté, le savoir-faire, l'innovation et une obsession absolue pour l'expérience de conduite. Être choisi comme partenaire exclusif pour l'Est du Canada est à la fois un honneur et un jalon majeur, alors que nous continuons à faire évoluer notre portefeuille et à offrir à notre clientèle les expériences automobiles les plus exceptionnelles au monde. »

Afin de souligner le début de ce nouveau chapitre, le Groupe Policaro présentera la Zenvo Aurora Agil au Royalmount Concours, à Montréal, pendant l'une des semaines automobiles et culturelles les plus attendues au pays. Présenté dans le cadre des festivités entourant la course automobile à Montréal, le Royalmount Concours réunit certaines des voitures de collection, supervoitures et hypervoitures les plus rares au Canada, dans un environnement luxueux et haut de gamme conçu pour les collectionneurs, les médias, la clientèle et les passionnés d'automobile.

Pour en savoir plus, visitez : www.zenvotoronto.com

À propos du Groupe Policaro

Fondé en 1979, le Groupe Policaro est une entreprise automobile familiale qui représente certaines des marques de luxe et de performance les plus prestigieuses au monde. Bâti sur des valeurs de passion, d'intégrité et d'esprit entrepreneurial, le groupe poursuit son expansion sous la direction de Francesco Policaro, chef de la direction, en offrant des expériences exceptionnelles à sa clientèle partout en Ontario, tout en demeurant fidèle à sa vision d'avenir.

SOURCE Policaro Group

Contact : Trevor Byrne, Group Director, Marketing : [email protected]