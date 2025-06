L'ingénierie artistique européenne prend la route canadienne

TORONTO, le 18 juin 2025 /CNW/ - Tedson Motors, le célèbre atelier de design européen spécialisé dans ses réinterprétations sur mesure de l'architecture emblématique des Porsche et Lamborghini, annonce avec fierté son entrée officielle sur le marché canadien grâce à un partenariat stratégique avec le Groupe Policaro, l'un des groupes de concessionnaires automobiles de luxe les plus respectés au Canada.

Cette expansion marque les débuts de Tedson sur le marché canadien, alliant la précision croate et le savoir-faire artisanal aux normes exceptionnelles de service, de performance et d'expérience qui caractérisent le Groupe Policaro.

« Tedson Motors représente une nouvelle frontière dans la performance guidée par le design, » déclare Francesco Policaro, chef de la direction du Groupe Policaro. « Leur travail incarne une véritable excellence artisanale -- un mélange d'héritage, d'innovation et d'émotion. Nous sommes honorés d'introduire la marque Tedson Motors au Canada et de l'associer à notre expertise dans les véhicules de luxe et super sport. »

Née d'une passion pour les formes automobiles classiques et l'ingénierie de pointe, Tedson Motors conçoit des véhicules haute performance qui réinterprètent les modèles légendaires de Porsche et de Lamborghini sous un prisme résolument européen. Les véhicules sont fabriqués à la main en séries limitées, chacun représentant l'expression unique de la vision de son propriétaire -- un complément parfait à la mission du Groupe Policaro, qui est de redéfinir l'expérience automobile de luxe.

Le partenariat sera d'abord lancé sous forme d'expérience personnalisée, offrant aux passionnés canadiens un accès privilégié à Tedson Motors grâce à des présentations privées, des événements exclusifs et un service de conciergerie -- le tout soutenu par l'infrastructure de vente au détail primée du Groupe Policaro et son engagement envers l'excellence.

« Nous sommes ravis de collaborer avec un partenaire qui comprend non seulement le marché du luxe, mais aussi l'esprit qui anime chacun de nos véhicules, » déclare Goran Turkić, fondateur de Tedson Motors. « Le Canada est un marché au goût raffiné et passionné de performance -- ce partenariat avec le Groupe Policaro est notre hommage à cette passion. »

Notre salle d'exposition dédiée à Tedson Motors ouvre en septembre 2025.

Pour plus de détails, visitez tedsonmotors.ca.

À propos du Groupe Policaro

Le Groupe Policaro est un détaillant automobile de luxe représentant certaines des marques les plus prestigieuses au monde -- Acura, BMW, Jaguar, Land Rover, Lexus, Porsche et Volvo. Le Groupe Policaro comprend également Policaro Motorsport, Policaro Leasing, Motion Endeavours et la Fondation Policaro. Avec un héritage d'excellence, d'innovation et d'engagement communautaire, le Groupe Policaro a redéfini l'expérience en concession à travers l'Ontario. Pour en savoir plus : Policaro.ca

À propos de Tedson Motors

Tedson Motors est une firme européenne de design et d'ingénierie établie en Croatie. Reconnue pour son mariage entre la carrosserie traditionnelle et la performance moderne, Tedson crée des véhicules haute performance, uniques et sur mesure, qui célèbrent l'essence même de la conduite.

SOURCE Policaro Group

