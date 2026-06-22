Le Groupe Master étend sa présence aux États-Unis avec l'acquisition de Distributor Corporation of New England (DCNE)

Renforce sa présence en Nouvelle-Angleterre et améliore ses capacités de distribution CVAC-R dans les secteurs résidentiel et commercial

MONTRÉAL et MALDEN, Mass., le 22 juin 2026 /CNW/ - Le Groupe Master, un chef de file nord-américain dans la distribution d'équipements, de pièces et de fournitures de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition de Distributor Corporation of New England, un distributeur Carrier bien établi desservant depuis 63 ans, l'est de la Nouvelle-Angleterre, incluant le Massachusetts, Maine, New Hampshire et Rhode Island.

Cette acquisition s'inscrit dans la poursuite de l'expansion de Master aux États-Unis et renforce sa présence dans le nord-est des États-Unis, un marché CVAC établi caractérisé par une demande soutenue tant dans les segments résidentiel et commercial.

DCNE exploite un réseau de huit succursales sur son territoire et s'est forgé une solide réputation en matière de service à la clientèle, d'expertise technique et de relations durables avec les entrepreneurs. Fortement ancrée avec Carrier Corporation, DCNE offre des équipements CVAC résidentiels et commerciaux, des pièces de remplacement et des accessoires, des solutions sans conduits, des services de soutien ainsi que des formations continues destinées aux entrepreneurs et techniciens à travers la Nouvelle-Angleterre.

Les clients de DCNE continueront d'être soutenus par l'équipe expérimentée qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance, tout en bénéficiant désormais de l'envergure, des ressources et des capacités de distribution élargies de Master. L'acquisition renforce également la capacité de Master à servir les entrepreneurs grâce à une offre de produits élargie, une portée géographique accrue et un accent continu sur l'excellence du service.

« Le succès de DCNE est avant tout le reflet de ce que la famille Kolligian et son équipe ont bâti au fil des années », a déclaré Louis St-Laurent, chef de la direction du Groupe Master. « Avec une solide réputation fondée sur la confiance des clients, l'expertise technique et l'excellence du service, DCNE représente exactement le type d'organisation avec laquelle nous souhaitons nous associer dans le cadre de notre croissance aux États-Unis. »

L'intégration de DCNE s'inscrit naturellement dans les opérations existantes de Master ainsi que dans sa stratégie de croissance à long terme. Ensemble, Master et DCNE seront mieux positionnés pour soutenir les entrepreneurs à travers la Nouvelle-Angleterre grâce à des ressources accrues, une expertise locale maintenue et un engagement commun à soutenir la réussite de leurs clients.

« Se joindre au Groupe Master représente une étape importante pour DCNE », a déclaré Michele M. Kolligian, présidente et chef de la direction de DCNE. « Nos clients peuvent être assurés qu'ils continueront de recevoir le même niveau de partenariats professionnels, de savoir-faire technique et d'engagement envers le service auxquels ils sont habitués. L'héritage de notre entreprise familiale, transmis par notre défunt père Gregory Archie Kolligian, a été le moteur de notre engagement constant à développer notre entreprise et à offrir des produits CVAC de qualité, des connaissances et un service exceptionnel depuis 1963. Nous adressons nos meilleurs vœux de succès au Groupe Master et à l'organisation de DCNE, ainsi qu'à nos précieux clients et partenaires d'affaires. »

Michele et Nancy Kolligian continueront de gérer l'entreprise dans le cadre d'une transition harmonieuse.

Modalités de la transaction

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos du Groupe Master

Le Groupe Master (Master) est le plus important distributeur CVAC-R au Canada et l'un des principaux acteurs en Amérique du Nord. Depuis plus de 70 ans, Master soutient les entrepreneurs, ingénieurs et partenaires de l'industrie au moyen d'un vaste portefeuille de solutions couvrant les applications résidentielles, commerciales, institutionnelles et industrielles.

Avec plus de 2 000 membres d'équipe dynamiques et dévoués et un réseau de près d'une centaine de succursales, ainsi que 9 centres de distribution au Canada et aux États-Unis, Master combine une envergure nationale à une forte présence locale. L'entreprise est reconnue pour son expertise technique approfondie, une exécution rigoureuse et des relations durables avec les clients et fournisseurs.

L'approche de Master repose sur la croissance, la simplicité, le travail d'équipe et de faire la bonne chose -- en mettant l'accent sur l'innovation concrète, l'excellence opérationnelle et le succès de ses partenaires dans une industrie en constante évolution.

Pour plus d'information, visitez www.master.ca.

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À propos de DCNE

Distributor Corporation of New England (DCNE) est un distributeur CVAC de premier plan desservant les entrepreneurs au Massachusetts, Maine, New Hampshire et Rhode Island.

DCNE offre une gamme complète d'équipements CVAC résidentiels et commerciaux, de solutions sans conduits, de pièces et fournitures ainsi que des services de soutien technique, avec une équipe de professionnels chevronnés en vente et en ingénierie, ainsi qu'une équipe de service à la clientèle possédant une expertise technique couvrant l'ensemble des catégories de produits.

Pour plus d'information, visitez www.dcne.com.

SOURCE The Master Group

Contact médias : Monica Bhattacharya, Directrice, Communications internes et externes, [email protected]