MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le Groupe Grandio, un regroupement d'entrepreneurs québécois passionnés œuvrant dans le secteur de la restauration, est heureux d'annoncer l'acquisition des restaurants Gibbys, une référence au Québec pour les grillades et les fruits de mer raffinés. La tradition haut de gamme à succès de Gibbys demeurera identique et sera appuyée par le savoir-faire reconnu du Groupe Grandio.

Gibbys devient ainsi une filiale à part entière de Groupe Grandio. L'équipe de direction et les employés actuels des deux restaurants, situés à Saint-Sauveur et dans le Vieux-Montréal, demeureront en poste.

« Nous sommes ravis d'accueillir Gibbys et ses employés au sein du Groupe Grandio. Gibbys est une marque emblématique, connue comme un lieu de choix pour les célébrations et une destination prisée pour ceux qui désirent déguster steaks et fruits de mer de grande qualité. Nous continuerons à exploiter les deux emplacements de Gibbys avec la même attention et le même souci du détail en l'honneur de ses fondateurs afin de faire perdurer leur histoire », déclare Jean Bédard, président et chef de la direction de Grandio.

La consolidation de ce partenariat avec le Groupe Grandio est tout à fait naturelle, comme l'a été l'acquisition de Moishes et de ses marques de distribution en 2018. D'ailleurs, la réouverture officielle de ce dernier restaurant est toujours prévue dans le Quartier international de Montréal pour le début de l'été 2023.

Gibbys : une histoire de passion

Les fondateurs, les frères Gibby et Allan Rosenberg, étaient deux authentiques gastronomes ayant parcouru le monde à la découverte de restaurants de classe mondiale. Conservant soigneusement les idées de leurs trouvailles, leur premier restaurant a vu le jour à Saint-Sauveur en 1969. Leur succès renforça leur confiance et les incita à ouvrir un emplacement à Montréal en 1972.

« Gibby et Allan travaillaient dans l'entreprise de leur père à vendre des fournitures de bureau et de restaurant. Ils ont été aux premières loges de l'effervescence du paysage culinaire montréalais ce qui leur a permis d'acquérir une expérience inestimable. À l'époque, ils se plaignaient souvent du manque de bons endroits pour manger dans la région, c'est pourquoi le premier restaurant a été fondé dans les Laurentides. En cédant Gibbys au Groupe Grandio, notre famille assure la continuité de son héritage et de la magie de son expérience gastronomique unique », a déclaré Soryl Shulman Rosenberg, veuve de M. Gilbert (Gibby) Rosenberg.

À propos de Gibbys

Depuis plus de 50 ans, Gibbys offre les meilleurs fruits de mer, y compris des huîtres fraîches et charnues, un grand choix de poissons frais et ses steaks vieillis avec expertise et grillés avec soin. Plusieurs générations de convives ont savouré des repas somptueux dans les lieux emblématiques du Vieux-Montréal, situé dans une ancienne écurie historique de la place d'Youville, et de Saint-Sauveur, toujours situé dans son emplacement original, un charmant chalet laurentien. Aujourd'hui, Gibbys emploie actuellement 175 passionnés de la gastronomie qui vous recevront dans une atmosphère chaleureuse et vous donneront envie d'y revenir encore et encore. Pour plus d'informations, visitez le www.gibbys.com.

À propos du Groupe Grandio

Groupe Grandio regroupe des restaurateurs québécois au sein d'une seule entreprise dont la devise est d'être les créateurs de bons moments. Le groupe compte plus de 3 800 employés travaillant dans plus de 55 emplacements sous les bannières suivantes : La Cage -- Brasserie Sportive, Cochon Dingue, Lapin Sauté, Ciel !, Paris Grill, Café du Monde, Madame Chose, Chez Lionel -- Brasserie française, IRU Izakaya, Crémy Pâtisserie, Moishes et Gibbys. Plusieurs de ces marques ont également une forte présence dans les épiceries, notamment avec des produits vendus en format prêt-à-manger. L'entreprise offre également des services de traiteur d'événements, de camions de cuisine de rue et de repas prêts-à-cuire. Pour en savoir plus, visitez le www.grandio.com.

SOURCE Groupe Grandio

Renseignements: Martine Robert | [email protected] | 514 212-7812