Le groupe Fastfrate annonce son acquisition majoritaire du groupe Challenger

Le groupe Fastfrate intégrera les capacités de camionnage transfrontalier du groupe Challenger, leader du secteur, pour compléter sa gamme de services déjà très diversifiée. Celle-ci comprend le transport de lots brisés et de lots complets (LTL et TL), le transport intermodal, le camionnage, la logistique, l'entreposage, les services de distribution, la livraison du dernier kilomètre, le commerce électronique, et plus encore.

« Notre acquisition du groupe Challenger regroupe deux organisations emblématiques du transport et de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Ron Tepper, président du groupe Fastfrate. « Ensemble, nous constituons une force au sein de notre industrie qui rivalisera collectivement pour proposer une gamme complète et complémentaire de solutions aux clients. Cela nous permettra d'aider nos clients à mesure que les chaînes d'approvisionnement se diversifient. »

Au total, la nouvelle entité comptera plus d'un siècle d'expérience, plus de 5 000 employés et propriétaires exploitants, plus de 1,2 million de mètres carrés d'installations et plus de 5 500 unités d'équipement.

« Avec des passés semblables en matière d'entrepreneuriat et de croissance, il s'agit autant d'une acquisition que d'un partenariat entre des esprits similaires », a déclaré Dan Einwechter, fondateur et président de Challenger. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir à nos clients des solutions de transport et de chaîne d'approvisionnement complètes, qui répondent à leurs besoins et leur permettent de développer leur activité. »

Les modalités de l'acquisition prévoient que le groupe Challenger continuera à fonctionner de manière indépendante sous la direction du nouveau PDG Jim Peeples. Dan Einwechter restera président du groupe Challenger et rejoindra le conseil d'administration du groupe Fastfrate. Manny Calandrino restera PDG du groupe Fastfrate. Les employés et les équipes de direction actuels des deux organisations ne seront pas affectés par la transaction.

« Nous ne changerons pas qui nous sommes », a déclaré Jim Peeples, PDG du groupe Challenger. « Comme le groupe Fastfrate, nous nous efforçons toujours de fournir un service exceptionnel, de maintenir une culture centrée sur les personnes et de fournir des services intégrés qui répondent aux besoins de nos clients. Ces valeurs communes sont la clé de notre réussite collective. »

Comptant maintenant sept entreprises et 40 emplacements au Canada et aux États-Unis, le groupe Fastfrate est l'une des plus grandes entreprises indépendantes de transport et de chaîne d'approvisionnement au Canada.

« Après des années de croissance agressive, le groupe Fastfrate est prêt à établir une nouvelle norme dans notre secteur », a déclaré Manny Calandrino, PDG du groupe Fastfrate. « Nous avons le personnel, les solutions et le service pour tenir notre promesse envers nos clients. Et lorsque nous tenons nos promesses, nos clients en sortent gagnants. »

Loopstra Nixon LLP agit en tant que conseiller juridique et Ernst & Young Orenda Corporate Finance Inc. agit en tant que conseiller financier du groupe Fastfrate. La Banque Scotia et Whiteshell Advisory Inc. agissent en tant que conseillers financiers et Gowling WLG en tant que conseiller juridique du groupe Challenger.

À propos du groupe Fastfrate

Le groupe Fastfrate est composé de six entreprises qui exercent leurs activités à partir de 30 terminaux et centres de distribution à travers le Canada et les États-Unis. Nous fournissons des solutions de chaîne d'approvisionnement intégrées, à la fine pointe de l'industrie, qui sont essentielles au bon fonctionnement des entreprises de nos clients. Nous offrons à nos clients une gamme complète de services de transport de marchandises, notamment le transport routier, transfrontalier et intermodal de lots complets et brises (TL et LTL), de camionnage et de transbordement, d'entreposage, de distribution, ainsi que des services de logistique et de livraison du dernier kilomètre. Depuis 56 ans au Canada, nous sommes déterminés à devenir la société de transport la plus fiable et la plus importante au pays.

À propos de Challenger

Challenger Motor Freight est au service de ses clients depuis 48 ans. Nous fournissons des services de transport, d'entreposage et de distribution de premier plan à nos clients d'un océan à l'autre, avec la possibilité d'expédier des marchandises localement et dans toute l'Amérique du Nord. Les services de transport de Challenger comprennent des services de chargement partiel (LTL), de chargement complet (TL), de transport ferroviaire, intermodal et d'expédition pour garantir une livraison efficace et ponctuelle. La logistique et la gestion de la chaîne logistique, y compris l'entreposage sur site et la logistique tierce, sont des éléments clés de la solution complète d'expédition et de transport de Challenger. Nos spécialistes en douane facilitent les expéditions transfrontalières sans tracas.

SOURCE Fastfrate Group

