Le Groupe EXOP se joint à Crisis24, leader en gestion intégrée des risques, pour offrir la plateforme de renseignement la plus puissante du secteur

Avec cette acquisition, Crisis24 perfectionne ses services de gestion des risques en tirant parti des avancements en intelligence artificielle et étend ses compétences mondiales en Allemagne

MONTRÉAL, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Leader mondial en gestion intégrée des risques, Crisis24, une entreprise de GardaWorld, a finalisé l'acquisition d'EXOP Group, une entreprise de gestion de risque basée en Allemagne. Cette acquisition permettra à Crisis24 d'étendre à la fois sa présence mondiale et ses ressources en renseignement.

Avec plus de 120 analystes répartis sur quatre continents et des centres des opérations mondiales sophistiqués actifs 24/7, Crisis24 fournit des technologies et un service du renseignement incomparables pour permettre aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices au monde de mener leurs activités en toute confiance. En surveillant étroitement l'évolution des menaces mondiales et en préparant des analyses sur mesure, l'équipe d'experts de Crisis24 aide ses clients à atténuer et à gérer les risques auxquels ils sont confrontés, partout dans le monde.

EXOP Group fournit des services critiques de gestion des risques de mobilité centrés sur l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, l'apprentissage automatique et la technologie innovante.

« Crisis24 se démarque comme le seul joueur redéfinissant l'industrie, et nous sommes fiers et enthousiastes d'unir nos forces avec un champion mondial dans la sphère de la gestion intégrée des risques. En combinant l'intelligence de l'homme et de la machine et en étendant nos capacités à l'échelle mondiale, nous offrons désormais à nos clients un meilleur accès à des solutions innovantes ainsi qu'à des compétences essentielles à leurs activités », a déclaré Alexander Sprich, chef de la direction d'EXOP Group. « Unir nos forces à celles de Crisis24 nous permettra de nous développer rapidement en Allemagne en nous donnant la portée mondiale qu'offre GardaWorld, tout en conservant une approche à la fois flexible et personnalisée pour nos clients. »

Avec l'acquisition stratégique d'EXOP, Crisis24 sera à même d'offrir les services les plus complets de renseignement et de gestion des risques, avec comme objectif ultime de protéger les entreprises et de sauver des vies.

« Le monde change continuellement, et les menaces associées au risque mondial se complexifient. Il est dorénavant crucial d'avoir une approche proactive et intégrée pour gérer les risques et s'assurer que nos clients et leurs actifs sont informés et protégés en tout temps, tant au niveau local que mondial. En combinant les trois décennies d'intelligence humaine de Crisis24 avec la solution d'intelligence artificielle d'EXOP, nous créerons la plateforme de gestion des risques la plus puissante et la plus intégrée qui soit » a déclaré Grégoire Pinton, directeur général et responsable mondial de la gestion intégrée des risques pour Crisis24. « Le centre des opérations d'intervention d'EXOP est basé à Constance, en Allemagne, et en fonction 24/7. Il sera directement impliqué dans la croissance de nos propres compétences d'intervention et dans le renforcement du soutien de nos clients de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), tout en utilisant nos compétences mondiales et notre présence sur le terrain. Nous sommes ravis de voir l'élan que nous donnera cette acquisition alors que nous nous préparons à une croissance accélérée, à une augmentation des ressources et à différentes possibilités de carrière pour nos équipes au sein d'une structure agile. Cette démarche souligne notre engagement à non seulement être un leader du secteur, mais aussi à le révolutionner par l'innovation. »

Pour plus d'information sur nos compétences mondiales en gestion intégrée du risque, visitez le site www.crisis24.com.

À propos de Crisis24, une compagnie de GardaWorld:

Crisis24, une compagnie de GardaWorld, offre une expertise mondiale en gestion intégrée des risques de sécurité. Notre service du renseignement et nos solutions d'intervention de crise et de solutions de protection globale permettent aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices du monde de mener leurs activités en toute confiance. S'appuyant sur nos Centres des opérations mondiales, sur le travail constant de notre équipe d'analystes du renseignement et la puissante Plateforme de gestion des risques de Crisis24, nous offrons des services de pointe, 24/7, à travers le monde.

