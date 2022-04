MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le groupe Économie et Stratégie de la Banque Nationale du Canada s'est mérité le titre de meilleur prévisionniste canadien pour l'année 2021, tel que compilé par la firme Consensus Economics. Ce classement a été établi dans le cadre de la compilation annuelle Forecast Accuracy Award (FAA) effectuée par Consensus Economics et couvrant les pays du G7 et ceux de l'Europe de l'Ouest. Les lauréats du programme FAA 2021 ont été reconnus pour la qualité de leurs recherches, leur engagement à établir des prévisions régulières et leur capacité à identifier le plus précisément possible les tendances et les niveaux des indicateurs clés au cours d'un cycle de prévision de 24 mois.

« Cette reconnaissance de Consensus Economics atteste des efforts consentis par l'ensemble de l'équipe pour toujours placer la rigueur et l'esprit critique au centre de nos conversations. Nous tenons à définir des projections économiques qui sont ancrées dans la réalité que vivent nos clients sur le terrain et qui tiennent compte le mieux possible des changements économiques, politiques et sociaux qui ont cours à travers le monde », a souligné Stéfane Marion, économiste et stratège en chef à la Banque Nationale du Canada.

Au cours des prochains mois, le groupe Économie et Stratégie anticipe la poursuite de la normalisation des taux d'intérêts par la Banque du Canada, face notamment au marché du travail tendu au pays et à l'impact sur la chaîne d'approvisionnement de la politique zéro-covid du gouvernement chinois, qui continueront d'exercer des pressions à la hausse sur l'inflation. Malgré l'anticipation d'une décélération notable du PIB dans les prochains trimestres, le Canada demeure bien positionné pour faire face au contexte géopolitique incertain étant donné la structure de son économie.

