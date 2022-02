Véritable icone dans le quartier le plus recherché de Montréal, Wellington sur le Bassin est le seul projet présentement en construction situé face au bassin Peel, avec vue sur le canal de Lachine. Situé à l'angle des rues Wellington et de la Montagne, et de la nouvelle promenade Smith, ses accès à la voie navigable, à la piste cyclable bordée de verdure et à la nouvelle station du REM en font un projet unique.

Évalué à 160 M$, le projet comprendra 380 condominiums réparties sur 25 étages. L'offre comprend des studios, des unités d'une à trois chambres et des penthouses d'une dimension allant jusqu'à 1 328 pieds carrés. L'occupation est prévue en 2024.

Au niveau du rez-de-chaussée, on retrouvera un vaste lobby, une salle de conditionnement physique et une terrasse. Au 25e et dernier étage, les résidents du Wellington sur le Bassin bénéficieront d'une des plus hautes terrasses du secteur Griffintown qui comprendra une piscine sur le toit, une terrasse aménagée avec cuisine extérieure, une zone BBQ/foyer/pergola, un chalet urbain, ainsi qu'une cuisine avec salle à manger privée.

C'est en favorisant une ambiance de luxe décontractée que les 10 000 pieds carrés d'espaces communs ont été dessinés par des designers renommés. Le Wellington sur le Bassin offrira des vues imprenables à 360 degrés allant du mont-Royal, au centre-ville et au fleuve Saint-Laurent.

« Nous sommes heureux de poursuivre la réalisation de notre grand projet District Griffin qui représente jusqu'à maintenant des investissements de 1,2 milliard de dollars. Nous sommes fiers d'avoir été le premier, mais surtout le plus important artisan du développement du nouveau secteur Griffintown », a déclaré M. James Goulet, vice-président, Acquisitions et Développement, et associé au Groupe Devimco.

« Nous avons été aux premières loges avec un partenaire visionnaire comme Devimco et c'est avec enthousiasme que nous poursuivons notre relation d'affaires dans le développement de cet important quartier. Le Wellington sur le Bassin contribuera à la création d'une communauté dynamique à quelques pas du centre-ville. À terme, le grand projet District Griffin aura permis de créer plus de 7 000 emplois, ce qui est toute une réalisation en lien avec notre mission », a pour sa part indiqué M. Martin Raymond, vice-président principal des investissements immobiliers, au Fonds immobilier de solidarité FTQ.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant des projets à usage multiples que des secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel et industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

À propos du Groupe Devimco

Groupe Devimco est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Devimco Immobilier participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Groupe Devimco réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté est représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Groupe Devimco procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier.

Devimco a débuté, en 2020, la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2021 par le lancement du chantier d'Auguste & Louis CondominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase du projet Auguste & Louis situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada.

Enfin, Groupe Devimco réalise la première phase (Sir Charles Condominiums) d'un projet majeur de développement de type TOD dans le secteur du centre-ville et de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, à Longueuil.

SOURCE Groupe Devimco

