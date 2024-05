Le Groupe de travail canadien sur l'investissement d'impact lance un appel à tous les investisseurs et dévoile 18 recommandations pour l'investissement d'impact.

MONTREAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Certains des plus ambitieux investisseurs au Canada, réunis à Montréal à l'occasion de la Semaine de la finance durable, publient le rapport « Développer l'investissement d'impact au Canada en mobilisant les propriétaires d'actifs » afin de stimuler la croissance du secteur. Ce rapport détaillé décrit les défis et les obstacles à l'investissement d'impact au Canada et propose une feuille de route composée de 18 recommandations.

Développer le marché : les solutions (Groupe CNW/Fondaction) Rapport : Développer l'investissement d'impact au Canada en mobilisant les propriétaires d'actifs (Groupe CNW/Fondaction)

Le rapport décrit les accélérateurs et les obstacles à l'investissement d'impact au Canada et propose une feuille de route de 18 recommandations destinées à la communauté des investisseurs, des gestionnaires d'actifs et des épargnants.

Basé sur une analyse du marché de la finance et des investissements au Canada et de nombreuses entrevues, le rapport propose 18 recommandations pour des actions concrètes, autour de 5 piliers :

Intégrer à la finance traditionnelle : Clarifier les principes afin d'élargir l'adhésion et l'engagement des détenteurs d'actifs et des épargnants Développer des produits : Augmenter et diversifier l'offre et les opportunités d'investissements d'impact au Canada Accélérer le renforcement des capacités : Accroître les efforts en matière d'éducation, de sensibilisation et de formation Collaborer : Accélérer la mise en commun des connaissances et des expertises et la coopération Mobiliser : Encourager la mise en place de politiques favorisant l'investissement d'impact jusqu'à l'intégrer de cette intention jusque dans l'analyse des résultats

Des membres du Groupe de travail canadien sur l'investissement d'impact, leaders d'institutions de premier plan au Canada, ont commenté l'étude et appellent à l'action :

« La transformation positive de l'économie sera le résultat d'une mobilisation de toute notre société. Si on veut financer le changement, ça commence par les valeurs portées par les propriétaires d'actifs et les épargnants, qu'il s'agisse de fonds de pension, d'investisseurs privés, d'assureurs ou même des particuliers qui choisissent où placer leur argent. Nous sommes des instruments du pouvoir collectif des épargnants. Nous devons embrasser ce pouvoir et l'utiliser. Pour Fondaction, cela veut dire s'engager activement dans des initiatives qui permettent de passer à l'action tous ensemble. »

- Stéphan Morency, vice-président exécutif Initiatives stratégiques, Fondaction

« Les membres du Groupe de travail canadien sur l'investissement d'impact travaillent déjà avec détermination afin de changer la finance pour que le capital soit déployé là où il apportera des changements systémiques et tangibles - tout en générant des rendements positifs. Nous ne faisons pas que publier une étude, nous lançons un appel à ce que toute la communauté de la finance se mobilise et contribue à ce mouvement. »

- Sophie Cousineau, directrice, Développement durable, Power Sustainable

À propos du rapport

Réalisé par Quinn+Partners, le rapport « Développer l'investissement d'impact au Canada en mobilisant les propriétaires d'actifs » identifie des leviers qui accélèrent ou freinent la mobilisation des capitaux en faveur des investissements d'impact. De la nécessaire mobilisation des leaders de la communauté financière à une meilleure compréhension des principes et de l'impact positif des investissements pour la transformation vers une économie durable. Sur la base de cette analyse claire et neutre de l'environnement, le document présente une série 18 recommandations, regroupées autour de cinq grands piliers, à déployer à court et long terme, touchant toutes les parties prenantes liées à la chaîne des investissements.

L'étude est disponible via ce lien.

À propos du Groupe de travail canadien sur l'investissement d'impact

Le Groupe de travail canadien sur l'investissement d'impact est composé de 11 investisseurs de partout au pays qui partagent les mêmes idées et qui se sont réunis, sous le leadership de Fondaction, afin de créer un espace d'échange d'idées entre les investisseurs d'impact au Canada, mieux structurer l'écosystème de l'investissement d'impact, encourager le développement des meilleures pratiques en matière d'investissement d'impact et augmenter le nombre de participants et les flux de capitaux vers les investissements d'impact.

Comme le nombre croissant d'investisseurs d'impact dans le monde, ces organisations cherchent de plus en plus à utiliser leur capital pour obtenir des résultats sociaux et environnementaux positifs, en plus des rendements financiers. Les membres du groupe ont consacré du temps, des efforts et des capitaux pour faire progresser l'état de l'investissement d'impact au Canada :

Upkar Arora , PDG, Rally Assets & Associé directeur, Realize Capital Partners

, PDG, Rally Assets & Associé directeur, Realize Capital Partners Roger Beauchemin , PDG, et Réjean Nguyen, directeur principal, Investissement d'impact et pratique d'affaires ESG, Addenda Capital

, PDG, et Réjean Nguyen, directeur principal, Investissement d'impact et pratique d'affaires ESG, Addenda Capital Patrice Boucher , vice-président, Placements, Fondation Lucie et André Chagnon

, vice-président, Placements, Fondation Lucie et André Chagnon Heather Conradi , directrice, Investissement d'impact, Vancity

, directrice, Investissement d'impact, Vancity Delia Cristea , associée et cheffe de contentieux, et Sophie Cousineau , directrice, Développement durable, Power Sustainable

, associée et cheffe de contentieux, et , directrice, Développement durable, Power Sustainable Serge LeVert-Chiasson , associé directeur et directeur des opérations, et Patrick Hergt , associé et chef du développement des affaires, Sarona Asset Management

, associé directeur et directeur des opérations, et , associé et chef du développement des affaires, Sarona Asset Management Stéphan Morency, vice-président exécutif, Initiatives stratégiques, Fondaction

Leah Nguyen , cheffe de l'investissement, InBC Investment Corp.

, cheffe de l'investissement, InBC Investment Corp. Edmund Piro , chef de l'investissement, Fondation McConnell

, chef de l'investissement, Fondation McConnell Natacha Zenie , PDG et cheffe de l'investissement, Eclipx Family Office

SOURCE Fondaction

Renseignements: Marie-Hélène Lafond, Cheffe, Dialogue, Affaires publiques et Communications externes [email protected]