Le Groupe de Scieries (GDS) déclare un lock-out dans ses quatre usines de l'Est-du-Québec

MATANE, QC, le 19 mai 2023 /CNW/ - C'est à la suite d'une grève de 24 heures à l'usine de Matane que le Groupe de Scieries (GDS) a déclaré un lock-out à ses quatre usines de l'Est-du-Québec.

En négociations pour le renouvellement de leur convention collective qui est échue depuis 2022, les travailleurs et travailleuses de l'usine de Matane avaient décidé d'augmenter la pression sur l'employeur en déclarant une grève de 24 heures le 17 mai dernier. Cette décision est venue à la suite du dépôt d'une offre globale par l'employeur.

« L'offre finale que l'employeur a présentée n'est vraiment pas à la hauteur de ce que nous avons reçu comme mandat de nos membres », indique Martin Dugas, représentant national d'Unifor pour les trois régions de l'Est-du-Québec.

Selon le représentant national, l'employeur refuse d'offrir le contrat modèle du sciage et refuse de faire des avancées au niveau des avantages sociaux.

Le renouvellement de la convention collective concerne également les trois autres usines de GDS qui se situent à Pointe-à-la-Croix (section locale 299), Grande-Vallée (section locale 425-3) et Marsoui (section locale 425-2). Les quatre usines sont à la même table de négociation pour le volet financier.

D'autres dates de négociation sont prévues à la fin du mois de mai. « Si l'employeur croit affaiblir les troupes en déclarant un lock-out, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. Les membres sont prêts mener à ce combat », déclare le représentant national.

Unifor représente plus d'une centaine de membres travaillant dans les 4 usines de GDS.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Source : Unifor-Québec www.uniforquebec.org; Pour information : Véronique Figliuzzi, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 212-6003, [email protected]