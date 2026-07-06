Le Groupe Courchesne Larose conclut l'acquisition du Star Group pour renforcer le réseau canadien de distribution de produits frais

Transaction réalisée à l'issue du processus prévu par la Loi sur la concurrence, renforçant la portée nationale et les capacités de distribution

MONTRÉAL et SASKATOON, SK, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le Groupe Courchesne Larose (« Courchesne Larose »), chef de file de l'industrie canadienne des fruits et légumes frais, est heureux d'annoncer l'expiration du délai d'attente prévu par la Loi sur la concurrence relativement à l'acquisition précédemment annoncée du Star Group (« Star Group »). Toutes les ententes requises ayant été signées et toutes les conditions préalables à la clôture ayant été satisfaites, la transaction a maintenant été finalisée.

Le Star Group est un distributeur de produits frais bien établi dans l'Ouest canadien, fort de plus de 35 ans d'histoire et d'une solide réputation nationale. Cette transaction réunit deux organisations hautement complémentaires, qui partagent des valeurs communes, une expertise approfondie du secteur ainsi qu'un engagement à long terme envers le secteur canadien des fruits et légumes frais. Ensemble, les organisations devraient renforcer leurs capacités et leur portée nationale, tout en préservant les forces, les identités et les modes d'exploitation qui ont contribué au succès des deux entreprises.

« Nous sommes heureux d'avoir mené à terme le processus prévu par la Loi sur la concurrence et d'avoir conclu notre acquisition du Star Group », a déclaré Michael Aucoin, chef de la direction de Courchesne Larose. « Le Star Group est une organisation hautement respectée, qui partage nos valeurs et possède une expertise approfondie du secteur. Ensemble, nous renforçons nos capacités, tout en poursuivant nos investissements visant à améliorer la qualité, l'efficacité et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. »

« Aujourd'hui marque une étape importante et stimulante pour le Star Group », a déclaré Deric Karolat, chef de la direction du Star Group. « Les capacités intégrées et la portée nationale de Courchesne Larose complètent très bien notre plateforme. Ensemble, nous continuerons de servir nos clients, fournisseurs et producteurs avec le niveau de qualité, de fiabilité et de service auquel ils s'attendent. »

La transaction devrait également créer de nouvelles occasions pour les employés des deux organisations, tout en s'appuyant sur les équipes expérimentées et les valeurs communes qui ont contribué au succès de chaque entreprise.

Ensemble, les organisations devraient favoriser une prestation de services plus uniforme d'un océan à l'autre ainsi qu'une offre de produits plus étendue. Les clients, fournisseurs et producteurs peuvent s'attendre au maintien des relations quotidiennes, des modèles de service et des modes d'exploitation, alors que les organisations adopteront une approche d'intégration réfléchie et progressive.

À propos du Groupe Courchesne Larose

Acteur de premier plan de l'industrie canadienne des fruits et légumes depuis plus de 100 ans, Courchesne Larose ltée est une entreprise familiale qui emploie plus de 1 050 personnes. Au cours des dernières années, plusieurs filiales se sont ajoutées, permettant de développer une proposition de valeur incomparable pour ses clients et ses fournisseurs. Le Groupe Courchesne Larose comprend Les Aliments Bercy, Importations Krōps, Emballages Marcan, Transport Dynapro et Veg-Pak Produce. Sa mission première est d'offrir à ses fournisseurs le plus vaste et le meilleur réseau de distribution de fruits et légumes frais pour l'est du Canada, afin de permettre à ses clients de bénéficier de produits diversifiés et de qualité à l'année. Ses fournisseurs sont issus des quatre coins du monde et ses clients sont situés partout au Canada ainsi que sur la côte est américaine. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site courchesnelarose.com.

À propos du Star Group

Le Star Group, dont le siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan, est un distributeur de produits frais de premier plan dans l'Ouest canadien. Fort d'une présence importante à travers le Canada et les États-Unis, le groupe emploie plus de 850 personnes. Il est reconnu pour ses programmes d'approvisionnement direct auprès des producteurs et son engagement envers la qualité. Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://www.starproduce.com/the-star-group.html.

SOURCE Courchesne Larose

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