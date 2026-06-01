MONTRÉAL et SASKATOON, SK, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le Groupe Courchesne Larose (« Courchesne Larose »), chef de file de l'industrie canadienne des fruits et légumes frais, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec le Star Group (« Star Group »), un distributeur de produits frais bien établi dans l'Ouest canadien, fort de plus de 35 ans d'histoire et d'une solide réputation nationale.

Cette transaction réunit deux organisations hautement complémentaires, qui partagent des valeurs communes, une expertise approfondie du secteur ainsi qu'un engagement à long terme envers l'industrie canadienne des fruits et légumes frais. Ensemble, les organisations renforcent leurs capacités et leur portée nationale, tout en préservant les forces, les identités et les modes d'exploitation qui ont contribué au succès des deux entreprises.

Courchesne Larose, dont le siège social est situé à Montréal, est l'un des plus importants distributeurs de fruits et légumes au Canada, avec des capacités intégrées à titre d'importateur, de distributeur, de transformateur et de transporteur. L'entreprise dessert une clientèle à l'échelle nationale grâce à une chaîne d'approvisionnement diversifiée et intégrée verticalement.

Fondé à Saskatoon, en Saskatchewan, le Star Group exploite une plateforme étendue de produits frais avec des installations à travers le Canada et les États-Unis. Dans le cadre de ce partenariat, le Star Group apporte une empreinte opérationnelle significative à la plateforme de Courchesne Larose, incluant plus de 850 employés et 13 installations. Reconnu pour ses relations solides avec les producteurs, les fournisseurs et les clients, le Star Group a bâti une réputation de qualité et de fiabilité qui contribue à l'envergure, à la stabilité et à la portée nationale de l'organisation combinée.

« Mettre en place ce partenariat stratégique avec le Star Group soutient nos ambitions de croissance à long terme au Canada et aux États-Unis », a déclaré Michael Aucoin, chef de la direction de Courchesne Larose. « Le Star Group est une organisation hautement respectée, qui partage nos valeurs et possède une expertise approfondie du secteur. En travaillant ensemble, nous renforçons nos capacités tout en poursuivant nos investissements visant à améliorer la qualité, l'efficacité et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. »

« Depuis plusieurs générations, notre croissance repose sur des relations de confiance durables avec nos clients. Cette nouvelle étape nous permettra de renforcer encore davantage cet engagement », a ajouté Alain Routhier, président de Courchesne Larose.

« Les actionnaires de Courchesne Larose incluant Roynat Capital et Sagard sont fiers de soutenir la compagnie dans cette nouvelle phase de croissance », a déclaré Marie-Claude Boisvert, présidente du conseil d'administration de Courchesne Larose, associée et cheffe, Sagard Placements Privés Canada. « Ce partenariat avec le Star Group renforce l'entreprise et consolide sa position en tant que leader à l'échelle nationale. »

L'entreprise élargie permet une prestation de services et d'exécution plus uniforme d'un océan à l'autre ainsi qu'une offre de produits plus étendue, reposant sur un équilibre entre approvisionnements internationaux et domestiques, incluant des produits issus de la culture en serre et des produits à valeur ajoutée. L'intégration sera menée par étape de façon réfléchie et progressive, en priorisant le maintien des activités quotidiennes.

« Le partenariat élargit l'offre de produits, incluant des produits à valeur ajoutée. Les activités quotidiennes, les relations commerciales existantes ainsi que les modèles de service demeureront inchangés pendant que les équipes collaborent étroitement », a déclaré Deric Karolat, chef de la direction du Star Group. « Les capacités intégrées et la portée nationale de Courchesne Larose complètent notre plateforme. Nous sommes enthousiastes quant aux possibilités qu'offre ce partenariat en travaillant comme une seule équipe et en créant de nouvelles occasions pour nos employés et notre organisation. »

À propos du Groupe Courchesne Larose

Acteur de premier plan de l'industrie canadienne des fruits et légumes depuis plus de 100 ans, Courchesne Larose ltée est une entreprise familiale qui emploie plus de 1 050 personnes. Au cours des dernières années, plusieurs filiales se sont ajoutées, permettant de développer une proposition de valeur incomparable pour ses clients et ses fournisseurs. Le Groupe Courchesne Larose comprend Les Aliments Bercy, Importations Krōps, Emballages Marcan, Transport Dynapro et Veg-Pak Produce. Sa mission première est d'offrir à ses fournisseurs le plus vaste et le meilleur réseau de distribution de fruits et légumes frais pour l'est du Canada, afin de permettre à ses clients de bénéficier de produits diversifiés et de qualité à l'année. Ses fournisseurs sont issus des quatre coins du monde et ses clients sont situés partout au Canada ainsi que sur la côte est américaine. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site courchesnelarose.com.

À propos du Star Group

Le Star Group, dont le siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan, est un distributeur de produits frais de premier plan dans l'Ouest canadien. Fort d'une présence importante à travers le Canada et les États-Unis, le groupe emploie plus de 850 personnes. Il est reconnu pour ses programmes d'approvisionnement direct auprès des producteurs et son engagement envers la qualité. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.starproduce.com/the-star-group.html.

SOURCE Courchesne Larose

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