MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Courchesne Larose est au fait de la manifestation qui se tient depuis ce matin devant ses installations d'Anjou, ainsi que des déclarations rendues publiques par une organisation syndicale. Nous ne commenterons pas le conflit de travail en cours.

La situation actuelle met sous pression l'approvisionnement alimentaire. Notre priorité demeure d'assurer, de façon responsable, la continuité des opérations et l'accès aux produits alimentaires périssables pour l'ensemble de nos clients.

Par respect pour l'ensemble des parties concernées, nous n'émettrons pas d'autres commentaires pour le moment.

SOURCE Courchesne Larose

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