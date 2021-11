M. Pickett sera responsable de la planification, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie globale du Service des technologies de l'information (TI) de Co-operators. À ce titre, il développera les compétences et les capacités de l'équipe des TI pour appuyer l'exécution des plans stratégiques de l'entreprise, permettant ainsi d'améliorer son efficacité opérationnelle et son avantage concurrentiel.

« La vaste expérience de Harry comme cadre supérieur en TI, ayant notamment piloté avec succès des stratégies de transformation complexes dans le secteur des services financiers, l'a particulièrement préparé à assumer ses nouvelles fonctions. Notre organisation a entrepris des transformations opérationnelles importantes, en plaçant la technologie au premier plan. L'avenir de la technologie sera un facteur essentiel à la croissance de Co-operators et à sa capacité de mieux servir nos clients et nos collectivités. Je suis heureux d'accueillir Harry dans l'équipe de la haute direction de Co-operators », souligne Rob Wesseling, président et chef de la direction.

Dirigeant chevronné en technologies de l'information, M. Pickett cumule plus de 30 ans d'expérience diversifiée dans les secteurs des services financiers et du commerce au détail, ainsi que dans des sociétés d'experts-conseils d'envergure mondiale. Il était récemment chef de l'information d'Aimia, où il était responsable de tous les aspects liés à la transformation des technologies de l'information au sein de l'entreprise à l'échelle mondiale, notamment la stratégie, l'architecture, l'infrastructure, le développement des applications, la sécurité et l'approvisionnement. Auparavant, M. Pickett a occupé divers postes de cadre supérieur dans différentes sociétés, notamment Symcor, Manuvie, Banque CIBC et BMO.

« Je suis très heureux de me joindre à Co-operators car j'adhère à sa mission et à ses valeurs axées sur la collectivité », confie M. Pickett. « Co-operators est en pleine transformation numérique de grande ampleur. J'ai hâte de travailler avec une équipe de direction dynamique et des employés hautement qualifiés pour renforcer les capacités technologiques de l'entreprise - parmi les meilleures du secteur - et appuyer cet important travail de transformation ».

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 61,5 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance aux Canadiens depuis 76 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs de carboneutralité dans ses activités et placements, d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe aussi parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

