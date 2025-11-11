MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe Cirque du Soleil a le plaisir d'annoncer la nomination de Mark Cornell au poste de président et chef de la direction, à compter du 17 novembre 2025. Il succède à Daniel Lamarre, qui occupait le poste de chef de la direction par intérim depuis avril 2025. M. Lamarre, qui a dirigé le Cirque du Soleil pendant près de 20 ans jusqu'en 2021, reprendra son rôle de vice-président exécutif du conseil d'administration et se concentrera sur le développement des affaires du Cirque du Soleil à l'échelle mondiale.

Leader visionnaire et stratège chevronné, Mark Cornell apporte une vaste expérience internationale dans les secteurs du divertissement, des arts et des produits de luxe. Il a été à la tête d'ATG Entertainment, Moët Hennessy USA, Sotheby's Europe et Krug Champagne, démontrant constamment sa capacité à stimuler la croissance, transformer les organisations et bâtir des marques inspirantes.

Le conseil d'administration a nommé M. Cornell pour son expertise reconnue dans la direction d'organisations créatives d'envergure, son solide bilan en matière de performance financière, et sa capacité à faire évoluer l'expérience client et les marques avec impact. Le conseil est convaincu que sa vision stratégique et son excellence opérationnelle seront déterminantes pour guider le Cirque du Soleil dans sa prochaine phase de croissance.

« Mark Cornell incarne un leadership audacieux et une excellence opérationnelle. Son arrivée marque une étape importante dans notre ambition de renforcer notre rayonnement mondial et d'enrichir l'expérience que nous offrons aux publics du monde entier. » - Gabriel de Alba et Jim Murren, coprésidents du conseil d'administration, Groupe Cirque du Soleil.

Mark Cornell est titulaire d'un MBA de l'IMD Lausanne et d'un diplôme de deuxième cycle du Chartered Institute of Marketing. Ancien officier de l'armée britannique, il a reçu plusieurs distinctions pour son service. Il est passionné d'art moderne, de sports et de causes sociales.

« C'est un honneur de me joindre au Cirque du Soleil, une organisation incontournable sur le plan de la créativité et de l'innovation. J'admire cette marque depuis de nombreuses années, non seulement pour son excellence artistique, mais aussi pour sa capacité à rassembler les cultures et à inspirer les publics du monde entier. Je suis impatient de collaborer avec les équipes talentueuses de Montréal et d'ailleurs afin d'écrire le prochain chapitre de cette aventure extraordinaire. » - Mark Cornell, nouveau président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

M. Cornell s'installera à Montréal, où se trouve le siège social du Cirque du Soleil, afin de diriger l'organisation aux côtés de ses équipes locales et internationales.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file mondial de l'industrie du divertissement live. Forte de quatre décennies passées à repousser les limites de l'imagination, l'entreprise de divertissement artistique apporte son approche créative au service d'une grande variété de formes artistiques telles que les spectacles live, les productions multimédias, le contenu de longue durée, la musique, les expériences immersives et les événements spéciaux. Depuis sa création en 1984, plus de 400 millions de personnes ont été inspirées sur 6 continents et dans 86 pays. Avec ses filiales -- Blue Man Group, VStar Entertainment Group et The Works Entertainment -- Cirque du Soleil Entertainment Group continue d'élargir sa portée créative. Pour plus d'informations sur le Groupe Cirque du Soleil, veuillez consulter le cirquedusoleil.com.

