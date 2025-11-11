DA NANG, Vietnam, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Sun Group a officiellement conclu un accord pour amorcer sa collaboration avec le Cirque du Soleil, marquant le début d'un nouveau chapitre pour l'industrie du divertissement et des arts du spectacle au Vietnam.

Ce partenariat constitue la première initiative officielle du Cirque du Soleil au Vietnam, représentant une étape majeure dans l'introduction de spectacles de classe mondiale auprès du public vietnamien et réaffirmant la position de Sun Group en tant que chef de file dans la promotion d'expériences culturelles et artistiques d'envergure internationale.

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file mondial de l'industrie du divertissement live, reconnu pour son approche créative des spectacles, des productions multimédias, de la musique, des expériences immersives et des événements spéciaux. L'entreprise aspire à repousser les limites de la créativité et à inspirer les publics de partout à travers le monde.

Parmi les spectacles les plus emblématiques du Cirque du Soleil figurent « O », la production aquatique la plus célèbre au monde présentée à Las Vegas (États-Unis), qui allie arts du cirque, acrobaties et chorégraphies aquatiques ; ainsi que KOOZA, un spectacle sous grand chapiteau à haute intensité, de retour à Hong Kong cette année, réunissant une troupe internationale d'artistes qui exécutent des numéros à couper le souffle tels que la roue de la mort, le fil de fer, la planche sautoir, la contorsion et le diabolo, le tout accompagné d'un orchestre.

Selon les termes de l'accord, Sun Group et le Cirque du Soleil collaboreront au développement de productions d'envergure dans plusieurs formats, notamment des spectacles saisonniers, des productions résidentes et des expériences gastronomiques immersives, présentés dans des destinations emblématiques à travers le Vietnam. Parmi celles-ci figurent le Ba Na Arena Theater (Sun World Ba Na Hills, Da Nang), le complexe multifonctionnel APEC à Phu Quoc, le complexe culturel, commercial et de divertissement haut de gamme Da Nang Downtown (Da Nang), ainsi que le Grand Opéra de Hanoï (Hanoï), entre autres lieux emblématiques développés par Sun Group. Les sites spécifiques feront l'objet d'une annonce ultérieure.

Lors de la cérémonie de signature, M. Dang Minh Truong, président du conseil d'administration de Sun Group, a déclaré :

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer aujourd'hui au Cirque du Soleil, un nom incontournable qui a donné naissance à certaines des plus grandes légendes artistiques au monde. Il s'agit non seulement d'une étape marquante dans la collaboration entre deux grandes marques, mais aussi d'un pas important vers la concrétisation de notre ambition : élever l'industrie culturelle du Vietnam, en cohérence avec la décision no 1755/QĐ-TTg du Premier ministre, approuvant la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam à l'horizon 2020, avec une vision jusqu'en 2030. Grâce à l'excellence créative du Cirque du Soleil, combinée à la vision et à l'excellence organisationnelle de Sun Group, nous sommes convaincus que ce partenariat offrira au public vietnamien des expériences artistiques de calibre international et contribuera à positionner le Vietnam comme une destination de choix pour les spectacles d'envergure, tant dans la région qu'à l'échelle mondiale. »

Avant de s'associer au Cirque du Soleil, Sun Group avait déjà laissé son empreinte sur le paysage du divertissement au Vietnam grâce à une série de spectacles multimédias d'envergure, tels que Symphony of the Sea à Phu Quoc, Symphony of River à Da Nang, et Symphony of the Green Island à Cat Ba (Hai Phong), ce dernier ayant établi deux records Guinness en 2025. Le groupe est également reconnu pour Kiss of the Sea à Sunset Town, sur l'île de Phu Quoc, qui détient le record du plus grand théâtre en plein air du monde, avec un imposant écran d'eau et une grande capacité d'accueil.

Pour Sun Group, chaque parc Sun World et chaque destination constitue une « scène vivante », un lieu où les visiteurs peuvent s'immerger pleinement dans des expériences artistiques mobilisant à la fois les sens, la culture et l'esthétique.

Lors de la cérémonie, Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, a affirmé :

« Notre partenariat avec Sun Group reflète un engagement commun en faveur de la créativité et de l'innovation. Ensemble, nous avons pour ambition d'offrir un divertissement de calibre mondial qui inspire le public et contribue à renforcer la position du Vietnam en tant que destination internationale des arts de la scène. »

L'arrivée du Cirque du Soleil au Vietnam, à travers son partenariat avec Sun Group, constitue une étape importante et souligne l'attrait croissant du Vietnam pour les leaders créatifs mondiaux. Les prochaines productions sont appelées à redéfinir le tourisme vietnamien, en plaçant l'art au cœur des destinations, en enrichissant la valeur culturelle, en stimulant l'économie créative et en affirmant la position du Vietnam sur la scène mondiale des arts de la scène.

À propos de Sun Group

Sun Group, reconnu par les World Travel Awards comme l'un des principaux développeurs touristiques d'Asie, a construit un écosystème de loisirs et d'hôtellerie de classe mondiale au sein de son Sun Hospitality & Entertainment Group. Son réseau Sun World comprend neuf parcs à thème et destinations touristiques à travers le Vietnam : Sun World Ba Na Hills (Da Nang), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lao Cai), Sun World Ha Long (Quang Ninh), Sun World Hon Thom (Phu Quoc, An Giang), Sun World Ba Den Mountain (Tay Ninh), Sun World Ha Nam (Ninh Binh), Sun World Cat Ba (Hai Phong) et Sun World Sam Son (Thanh Hoa). Chaque destination Sun World propose une expérience unique, imprégnée de la culture locale, des habitants et de la beauté naturelle de sa région. Parallèlement, le portefeuille Sun Hospitality comprend 15 complexes de renommée internationale au Vietnam, dont beaucoup ont reçu des distinctions prestigieuses, tels que InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay et Capella Hanoi.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file mondial de l'industrie du divertissement live. Forte de quatre décennies passées à repousser les limites de l'imagination, l'entreprise de divertissement artistique apporte son approche créative au service d'une grande variété de formes artistiques telles que les spectacles live, les productions multimédias, le contenu de longue durée, la musique, les expériences immersives et les événements spéciaux. Depuis sa création en 1984, plus de 400 millions de personnes ont été inspirées sur 6 continents et dans 86 pays. Avec ses filiales -- Blue Man Group, VStar Entertainment Group et The Works Entertainment -- Cirque du Soleil Entertainment Group continue d'élargir sa portée créative. Pour plus d'informations sur le Groupe Cirque du Soleil, veuillez consulter le cirquedusoleil.com.

