Le groupe Cardio Plein Air procède à l'acquisition de la marque Énergie Cardio.

SHERBROOKE, QC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Suivant la faillite du franchiseur Énergie Cardio, le Groupe Cardio Plein Air se portera acquéreur de certains actifs du Groupe Énergie Cardio, afin d'assurer la pérennité de la marque québécoise au sein de l'industrie du conditionnement physique et de mise en forme établie depuis plus de 35 ans.

Jusqu'à l'obtention des approbations légales requises pour finaliser le transfert des actifs en sa faveur, le Groupe Cardio Plein Air sera la référence pour toute utilisation de ceux-ci, et ce, auprès des franchisés Énergie Cardio toujours en opération.

Énergie Cardio (Groupe CNW/Groupe Cardio Plein Air)

Malgré les circonstances, les entraînements virtuels ainsi que les activités des centres d'entraînement toujours en opération et dirigés par des entreprises indépendantes sous le nom Énergie Cardio sont maintenues, incluant les entraînements libres, de groupe et avec entraineur privé.

Nous invitons les membres des centres d'entraînement Énergie Cardio à se référer directement auprès de leur centre de conditionnement physique local pour la continuité de leur abonnement ou encore par l'entremise de leur espace membre sur le site web (energiecardio.com) ou sur la plateforme virtuelle d'entraînement.

À propos :

Groupe Cardio Plein Air aspire au bien-être des Québécois depuis plus de 22 ans en favorisant un mode de vie actif et en offrant des expériences d'entraînement en plein air adaptées, accessibles par l'entremise de son réseau de plus de 49 franchises.

SOURCE Groupe Cardio Plein Air

Renseignements: Thibault Gonnet, Directeur général Cardio Plein Air, [email protected], 514 977-8337