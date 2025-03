Cardio Plein Air devient la première entreprise d'entrainement en plein air partenaire de Sans trace Canada : un engagement fort pour l'environnement

SHERBROOKE, QC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Cardio Plein Air est fier d'annoncer qu'il devient la toute première entreprise d'entrainement en plein air partenaire de l'organisme Sans trace Canada. Cette reconnaissance vient confirmer notre engagement envers la protection des espaces naturels au cœur de notre offre de services.

Une reconnaissance qui renforce notre mission et notre engagement

Sans trace Canada est un organisme à but non lucratif dédié à la promotion de l'éthique du plein air à travers ses principes fondamentaux. Ils visent à sensibiliser les citoyens à minimiser leur impact environnemental lorsqu'ils profitent des espaces naturels. Une approche qui résonne profondément avec les valeurs de Cardio Plein Air.

Par ce partenariat, nous invitons chaque membre de notre communauté à un mouvement responsable, où bien-être et respect de la nature vont de pair. Nous espérons également inspirer d'autres entreprises à suivre cet exemple.

Des entrainements en plein air qui prennent une nouvelle dimension

Cette collaboration représente une étape importante pour Cardio Plein Air et sa communauté. Nos entraineurs et franchisés continueront à promouvoir une activité physique en plein air qui conjugue la communauté, le bien-être et la responsabilité environnementale. Nous avons un attachement particulier envers les parcs où nous nous entrainons au Québec et en Ontario, ceux où les communautés Cardio Plein Air/Outdoor Fitness se rassemblent pour faire de chaque mouvement une action durable, bénéfique à la fois pour notre bien-être et pour l'environnement.

À propos de Sans trace Canada

Sans trace Canada est un organisme à but non lucratif qui encourage les Canadiens à profiter du plein air tout en préservant les espaces naturels. Ses sept principes sont reconnus mondialement comme une norme en matière de protection de l'environnement et servent de guide aux amateurs de plein air soucieux de leur impact écologique.

SOURCE Groupe Cardio Plein Air

