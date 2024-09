Énergie Cardio en croissance : Cardio Plein Air ouvre la voie d'une relance prometteuse

SHERBROOKE, QC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La croissance d'Énergie Cardio est désormais une réalité ! Cardio Plein Air contribue activement à la relance des centres Énergie Cardio au Québec en commençant par annoncer la réouverture du centre Énergie Cardio Lebourgneuf sous la direction d'Alexandra Tardif-Hébert et de Sylvie Clusiau, entrepreneure et entraîneuse issues du réseau Cardio Plein Air.

Logo Cardio Plein Air (Groupe CNW/Groupe Cardio Plein Air)

Pour rappel, en avril, Cardio Plein Air a marqué un tournant décisif pour l'avenir du conditionnement physique au Québec en acquérant Énergie Cardio, visant à préserver son héritage tout en inspirant un mode de vie actif au Québec.

Comment Cardio Plein Air, leader de l'entraînement en plein air, s'intègre-t-il dans le monde des gyms traditionnels ? La réponse est simple : une passion commune pour l'activité physique et le bien-être. Avec des visions ambitieuses et des initiatives inspirantes, la croissance d'Énergie Cardio est réelle.

La réouverture du centre Énergie Cardio Lebourgneuf est prévue pour le 24 septembre 2024. L'engagement et l'expertise d'Alexandra Tardif-Hébert et de Sylvie Clusiau illustrent parfaitement la synergie et les valeurs que Cardio Plein Air veut apporter à Énergie Cardio.

« Nous sommes fiers de contribuer à la relance d'Énergie Cardio avec cette réouverture, illustrant l'apport de Cardio Plein Air à la mission et à la pérennité des centres Énergie Cardio au Québec », déclare Thibault Gonnet.

La collaboration solide et continue avec les entrepreneurs indépendants toujours affiliés à Énergie Cardio est une grande fierté. Chaque jour, ils perpétuent l'héritage de cette marque emblématique en faisant vivre et évoluer sa mission pour le bien-être des Québécois.

Nous sommes ravis de participer activement à cette nouvelle ère d'Énergie Cardio et sommes convaincus d'un avenir prometteur et de nouvelles perspectives de croissance.

À propos :

Le Groupe Cardio Plein Air aspire au bien-être des Québécois depuis plus de 22 ans en favorisant un mode de vie actif et en offrant des expériences d'entraînement en plein air adaptées, accessibles par l'entremise de son réseau de plus de 49 franchises.

Énergie Cardio Lebourgneuf fait partie du réseau Énergie Cardio, une marque emblématique du conditionnement physique au Québec. Sous une nouvelle administration, le centre s'engage à offrir une expérience d'entrainement enrichissante et à contribuer au bien-être de ses membres.

Pour renseignements : Thibault Gonnet, Directeur général Cardio Plein Air et Énergie Cardio, [email protected], 450 646-3699