Le Groupe Cardio Plein Air et les entreprises indépendantes Énergie Cardio permettent la pérennité de la marque Énergie Cardio.

SHERBROOKE, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le Groupe Cardio Plein Air permet la continuité de la marque Énergie Cardio ! Les centres d'entrainement Énergie Cardio poursuivront leurs activités en tant qu'entreprises indépendantes, tout en conservant leur nom de marque emblématique dans les villes suivantes : Beauharnois, Beloeil -- McMasterville, Blainville -- Fontainebleau, Duvernay, Mirabel, Saint-Hubert, Saint-Romuald, Sainte-Foy, Salaberry-de-Valleyfield, Sorel-Tracy, Trois-Rivières et Verdun.

Énergie Cardio (Groupe CNW/Groupe Cardio Plein Air)

Cette nouvelle est le résultat d'une collaboration étroite entre le Groupe Cardio Plein Air et les propriétaires des centres d'entraînement Énergie Cardio actuels. La collaboration vise à préserver l'identité et la qualité des services qui ont fait la renommée d'Énergie Cardio, le gym numéro 1 dans le cœur des Québécois !

Par cet engagement, le Groupe Cardio Plein Air prône la pérennité de ces entreprises locales en favorisant sa mission d'accessibilité de l'activité physique aux Québécois. Merci aux entreprises indépendantes Énergie Cardio qui assurent à ce jour la continuité de l'offre de service des centres d'entraînement !

À propos :

Groupe Cardio Plein Air aspire au bien-être des Québécois depuis plus de 22 ans en favorisant un mode de vie actif et en offrant des expériences d'entraînement en plein air adaptées, accessibles par l'entremise de son réseau de plus de 49 franchises.

