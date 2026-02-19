Le Groupe Bel Canada investit 3,7 millions de dollars sur 5 ans en partenariat avec Logiag pour accélérer la décarbonation de la production laitière canadienne.

Le programme vise à réduire de 30 % les émissions de GES liées à l'achat de lait pour la production locale de Mini Babybel ® à l'usine de Sorel-Tracy, soit 12 000 tonnes d'ici 2031, grâce à une démarche structurée, mesurable et vérifiée auprès des fermes laitières du Québec.

Cet investissement illustre l'engagement du Groupe Bel à transformer durablement sa chaîne de valeur et à contribuer à l'évolution de toute la filière laitière canadienne.

MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le Groupe Bel Canada, acteur majeur du segment de portions fromagères, fruitières et végétales et acteur majeur du marché des collations saines, annonce la mise en œuvre d'un partenariat stratégique avec Logiag, une entreprise de technologies agricoles et de services-conseils en agroenvironnement, visant à accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre associées à la production laitière au pays. Ce partenariat à long terme s'appuie sur un investissement de 3,7 millions de dollars sur 5 ans du Groupe Bel Canada visant à accompagner concrètement des fermes laitières dans l'adoption de pratiques durables et mesurables, afin de contribuer à l'évolution responsable de la filière laitière canadienne.

Un partenariat structurant au service d'un engagement responsable

Fidèle à sa mission de rendre accessible une alimentation plus saine et plus durable à tous, Bel place la réduction de son empreinte environnementale au cœur de sa stratégie. Le Groupe Bel s'est doté d'objectifs ambitieux de décarbonation de l'ensemble de sa chaîne de valeur, visant notamment une réduction de 25 % de ses émissions de gaz à effet de serre indirectes et 100 % de son approvisionnement en lait et en fruits provenant de fermes en transition vers la culture régénérative d'ici 2030. L'amont laitier représente environ 35 % des émissions totales de l'entreprise, ce qui en fait un levier prioritaire d'action. Afin de contribuer concrètement vers ces objectifs, la filière canadienne du groupe s'est associée à Logiag et à son programme Fermes Laitières Engagées.

Cette démarche repose sur une approche holistique et distinctive, qui agit directement sur une cohorte de 34 fermes laitières au Québec et sur l'ensemble de sa chaîne de valeur laitière. Elle combine la mesure des émissions de gaz à effet de serre à la ferme, l'élaboration de feuilles de route personnalisées et l'adoption de pratiques agricoles durables, afin de générer des impacts mesurables et durables à long terme pour les producteurs. Les réductions d'émissions obtenues sont quantifiées et vérifiées selon une méthodologie reconnue à l'échelle internationale, validée par SustainCERT, assurant la crédibilité et la robustesse des résultats.

Dans le cadre de cette initiative, le Groupe Bel Canada vise notamment une réduction d'environ 30 % des émissions carbone de son amont laitier dédié à la production du Mini Babybel à son usine de Sorel-Tracy. Cela représente 12 000 tonnes de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2031, l'équivalent des émissions annuelles moyennes d'environ 10 000 voitures.

Ce partenariat s'inscrit dans une approche de valeur partagée et complémentaire aux efforts déjà déployés au sein de la filière laitière canadienne, visant à générer des bénéfices durables à la fois pour les producteurs et pour la chaîne de valeur, et à contribuer à l'accélération de la décarbonation de la filière laitière au Canada. Il s'agit du plus important projet de développement durable du Groupe Bel Canada à ce jour, avec un fort potentiel de transformation pour le secteur laitier.

« Cela fait plus de 70 ans que le Groupe Bel Canada est présent sur le territoire canadien. Depuis le démarrage de notre usine Babybel à Sorel-Tracy en 2020, nous fabriquons plus de 90 % de nos produits localement, au Québec. Ce partenariat avec Logiag est donc une suite logique naturelle pour nous, avec l'intention de soutenir les producteurs vers une résilience agricole durable et agir comme générateur de valeur positive au Canada. En tant qu'entreprise à mission, ce projet nous permet de rejoindre nos objectifs de façon concrète, tout en étant complémentaire aux efforts de l'industrie laitière canadienne déjà en place. » -- Cristine Laforest, présidente et directrice générale, Groupe Bel Canada

« Nous sommes fiers de collaborer avec le Groupe Bel Canada dans le cadre de cette initiative structurante, un leader reconnu en développement durable dans le secteur agroalimentaire. Le programme Fermes Laitières Engagées vise à outiller les producteurs avec des solutions concrètes, mesurables et reconnues, afin d'accélérer la transition climatique de la production laitière, tout en contribuant aux objectifs globaux de décarbonation du Groupe Bel et en créant de la valeur pour l'ensemble de la chaîne. » -- Charles Nault, fondateur, copropriétaire et président-directeur général, Logiag

À propos de Groupe Bel Canada

Entreprise à mission reconnue par la loi et lauréate d'un prestigieux prix de la Chambre de commerce France-Canada, le Groupe Bel Canada est une filiale du Groupe Bel, leader mondial des fromages de marque et acteur majeur du marché des collations saines avec une distribution dans près de 120 pays. Créée en 2005 pour accélérer le développement des activités du Groupe au Canada, la filiale emploie aujourd'hui plus de 280 personnes, dont environ 170 à son usine, contribuant à la mission du Groupe qui est de proposer une alimentation plus saine et plus responsable pour tous. Ses marques Boursin® et La vache qui rit® sont produites en sous-traitance avec des partenaires locaux et Babybel® est produite à l'usine de Sorel-Tracy. Au total, 90 % des produits sont maintenant produits au Canada. Le Groupe Bel Canada a aussi depuis 2025 dans son portefeuille la marque GoGo squeeZ®. Pour en savoir plus, visitez le site www.bel-canada.ca. Pour en savoir plus sur le Groupe Bel, visitez le site www.groupe-bel.com.

À propos de Logiag

Logiag propulse l'agriculture durable. Fondée en 1999, cette entreprise québécoise de technologies agricoles et de services-conseils en agroenvironnement offre une gamme complète de services en agronomie, en génie rural et en transition climatique. Ses services incluent notamment l'accompagnement des secteurs agricoles et agroalimentaires dans la réduction de leurs émissions de GES. Grâce à son modèle d'affaires inédit alliant agronomie et technologie, son solide réseau de partenaires, sa clientèle fidèle et ses 75 experts et expertes, Logiag soutient le secteur agricole dans la protection de l'environnement. Pour en savoir plus, visitez logiag.com.

