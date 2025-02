MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Bel Canada, un acteur majeur de l'alimentation offrant des portions saines laitières, fruitières ou végétales, Congebec, leader dans la logistique et la gestion des produits alimentaires multi-température, ainsi que Banques alimentaires du Québec (BAQ), association provinciale de 34 membres Moisson et associés desservant près de 1 300 organismes communautaires locaux affiliés, annoncent aujourd'hui un partenariat hors du commun afin de réduire le gaspillage alimentaire et redistribuer les produits au réseau de BAQ. Alors que les demandes d'aide alimentaire sont plus nombreuses que jamais, cette initiative novatrice permet de récupérer et de redistribuer des denrées, en accord avec l'objectif commun de Bel Canada et de Congebec de réduire le gaspillage alimentaire.

« Chez le Groupe Bel, nous avons comme mission d'offrir une alimentation saine et responsable pour tous. Nous sommes fiers des mesures tangibles que nous avons mises en place pour atteindre notre objectif de zéro destruction de produit dans nos opérations canadiennes, notamment à notre usine de fabrication Babybel® à Sorel-Tracy », affirme Marie-Eve Robert, vice-présidente marketing et développement durable de Bel Canada. « Plus de 46 % de la nourriture est gaspillée chaque année au Canada1. Ce programme, en collaboration avec Congebec et Banques alimentaires du Québec, jouera un rôle clé dans la lutte contre le gaspillage et l'insécurité alimentaires tout en optimisant la performance de notre chaîne d'approvisionnement. En tant que leader dans le secteur, nous espérons que notre engagement incitera d'autres entreprises à rejoindre cette belle collaboration. »

Initialement mise en place par Congebec, cette initiative vise à récupérer les denrées invendables dans la chaîne d'approvisionnement. Unique en son genre au Canada, cette initiative de Congebec se déploie en trois étapes stratégiques : offrir gratuitement des espaces d'entreposage à Banques alimentaires du Québec, encourager la participation de ses clients et fournir un accompagnement dans la chaîne logistique pour maximiser le partage des denrées. Par exemple, lorsque des produits sont abîmés, mais encore consommables, ils sont transférés dans les espaces d'entreposage que Congebec met à disposition de Banques alimentaires du Québec.

« Notre expertise en logistique et en congélation est unique dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et c'est pourquoi nous nous sommes engagés à soutenir le réseau d'aide alimentaire pour conserver les aliments et permettre leur distribution de façon optimale », mentionne Nicholas-P. Pedneault, chef de la direction de Congebec. « Depuis l'annonce officielle de notre partenariat avec Banques alimentaires du Québec en 2023, l'impact sur nos communautés en termes d'aide alimentaire et à travers notre rôle crucial de prévention du gaspillage alimentaire s'est fortement fait ressentir. Les services de congélation que nous offrons permettent aux banques alimentaires d'accéder à des produits de grande valeur comme ceux de Bel Canada. Grâce à ce nouveau partenariat, nous souhaitons démontrer que, en tant qu'entreprise citoyenne, nous avons un rôle important à jouer dans la lutte contre le gaspillage et l'insécurité alimentaires. »

Selon BAQ, on a enregistré une hausse de 13 % des demandes d'aide alimentaire répondues chaque mois depuis 2023, et un million de demandes de plus depuis 2021. Au total, 35% des bénéficiaires sont des enfants, 36 % sont des adultes vivant seuls et 20% ont un emploi comme principale source de revenus.

« Depuis 2019, les demandes ne font qu'augmenter, c'est du jamais vu. Nos membres font tout ce qu'ils peuvent sur le terrain pour répondre à la demande. Malheureusement, nous ne constatons aucun signal de ralentissement qui laisserait présager un avenir meilleur, et l'étude d'Aviseo le confirme », affirme Martin Munger, directeur général, Banques alimentaires du Québec. « Nous croyons fortement que la collaboration est la clé pour lutter contre l'insécurité alimentaire, et c'est pourquoi ce partenariat novateur avec le Groupe Bel Canada et Congebec est si précieux. Nous espérons que cette initiative encouragera d'autres entreprises et acteurs de l'industrie à se joindre à nous. »

À propos de Bel Canada

Bel Canada est une filiale du Groupe Bel, acteur majeur sur le segment du snacking sain fromager, fruitier et végétal. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom'Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu'une vingtaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. Créée en 2005 pour accélérer le développement des activités du Groupe au Canada, la filiale emploie aujourd'hui 250 personnes, dont 95 au siège social à Montréal, contribuant ainsi à la mission du Groupe qui est de proposer une alimentation plus saine et plus responsable pour tous. Ses marques Boursin® et La Vache qui rit® sont produites en sous-traitance au Canada avec des partenaires locaux et Babybel® est produite dans l'usine de Sorel-Tracy, au Québec. Bel Canada possède également le Groupe MOM, fabricant des compotes de fruits GoGo SqueeZ® basé à Toronto. Pour en savoir plus, visitez le site www.bel-canada.ca. Pour en savoir plus sur le Groupe Bel, visitez le site www.groupe-bel.com.

À propos de Congebec

Congebec est un fournisseur canadien de services logistiques à température multiple qui offre des services de distribution à valeur ajoutée pour l'industrie alimentaire, de détail et des biens emballés pour la vente au détail. Engagé en sécurité alimentaire, Congebec est un leader sur le marché canadien et se classe au 7e rang en importance en Amérique du Nord et au 13e rang à travers le monde. Comptant 500 employés et 50 ans d'expérience, l'entreprise opère 11 installations modernes totalisant plus de 65 millions de pieds cubes. Ces installations sont réparties stratégiquement au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Pour en savoir plus, visitez le www.congebec.com.

À propos de Banques alimentaires du Québec

Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 34 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à 556 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. Pour en savoir plus, visitez le www.banquesalimentaires.org.

__________

1 Second Harvest, 2024

SOURCE Groupe Bel Canada

Pour renseignements ou entrevue : Serge Vallières, [email protected], +1 438-372-3575