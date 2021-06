MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW/ - Afin d'aider à assurer une plus grande égalité en matière d'accès aux soins de santé, le Groupe Banque TD est fier de remettre 1 million de dollars à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) pour un projet novateur visant à améliorer l'accès aux soins de santé des collectivités éloignées.

Ce projet mené par les Drs Reza Forghani et Caroline Reinhold vise à utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les images médicales qui doivent être examinées d'urgence, ce qui permettra d'offrir des soins plus rapidement et de potentiellement sauver des vies. Cette nouvelle technologie sera principalement employée pour les radiographies et les tests de tomodensitométrie, pierres angulaires de l'imagerie médicale et des diagnostics d'urgence.

Ce don à la Fondation du CUSM est fait dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de l'institution financière. « Nous sommes déterminés à accroître nos investissements dans la recherche, la technologie et les solutions novatrices pour aider à assurer l'égalité en matière d'accès aux soins de santé. Le projet de la Fondation du CUSM a pour but d'aider à améliorer l'accès à la radiologie, ce qui peut favoriser les diagnostics et le dépistage précoces et, par le fait même, la santé au profit des collectivités québécoises isolées », souligne Sylvie Demers, présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD.

L'intelligence artificielle au service des patients

Alors que l'intelligence artificielle est utilisée en radiologie pour lire les images médicales et reconnaître certaines affections, notamment celles présentant un risque considérable pour les patients, la Fondation du CUSM souligne que cet investissement permettra d'améliorer les soins, de réduire les transports inutiles pour les patients et de renforcer la collaboration entre les chercheurs et les médecins. Le projet développé par l'équipe des Drs Forghani et Reinhold, codirecteurs du Laboratoire d'intelligence augmentée et de santé de précision de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), vise à prioriser les images comportant des conditions potentiellement mortelles et de les transmettre immédiatement au médecin spécialiste de garde. Celui-ci peut ensuite alerter les hôpitaux éloignés des affections devant être traitées rapidement, tels que les pneumothorax, les perforations intestinales ou même les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Bon an, mal an, les radiologues du CUSM examinent plus de 190 000 radiographies, 100 000 tomodensitométries, 40 000 IRM et 70 000 échographies. Ils sont également responsables de lire quelque 12 000 radiographies et 1 000 échographies par année pour les régions sanitaires du Nord. Ce nouveau projet permettra d'alléger la charge des radiologues du CUSM tout en contribuant à la détection rapide et précise des pathologies.

« Dans les collectivités éloignées, chaque seconde compte pour prodiguer des soins urgents. Sachant que les patients victimes d'un AVC dans les communautés rurales courent 30 % plus de risque de mourir que les patients des milieux urbains, ce projet développé par nos experts a le potentiel d'aider à sauver de nombreuses vies », mentionne Julie Quenneville, présidente-directrice générale de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill.

Grâce au don de la TD, l'initiative aura un impact positif sur l'ensemble du Réseau universitaire intégré de santé et services sociaux McGill, dont 200 000 personnes habitant les régions du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue, pour qui les possibilités de transport vers le CUSM sont très limitées. À terme, ce projet pourrait avoir un impact considérable sur les sept millions de Canadiens qui vivent actuellement dans des communautés rurales.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'est engagée depuis longtemps à aider à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour aider à ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour plus d'information, visitez le www.td.com/lapromessetdpretsaagir.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l'excellence des soins aux patients, de la recherche et de l'enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l'un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne « Osez rêver », qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, nous permettra de recueillir des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l'humanité, les maladies infectieuses, mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiovasculaires novateurs, détecter plus tôt les tueurs silencieux que sont les cancers de l'ovaire et de l'endomètre, construire les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada… Et bien plus encore. Nous mobilisons l'ensemble de notre communauté pour résoudre les défis les plus complexes au monde en matière de soins de santé. www.fondationcusm.com

