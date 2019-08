Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu avec le rapport aux actionnaires non audité du troisième trimestre de 2019 de la Banque pour les trois mois et neuf mois clos le 31 juillet 2019, préparé selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), accessible sur le site Web de la TD à l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs/. La présente analyse est en date du 28 août 2019. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et proviennent essentiellement des états financiers consolidés intermédiaires ou annuels de la Banque, qui sont dressés selon les IFRS. Certains montants comparatifs ont été révisés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Les renseignements additionnels concernant la Banque sont disponibles sur le site Web de la Banque à l'adresse http://www.td.com, sur le site SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com et sur le site de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse http://www.sec.gov (section EDGAR filers).



Les résultats comme présentés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), en vertu des IFRS. Les mesures rajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la rubrique «Présentation de l'information financière de la Banque» du rapport de gestion pour obtenir une description des résultats comme présentés et des résultats rajustés.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE en regard du troisième trimestre de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 1,74 $, par rapport à 1,65 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 1,79 $, par rapport à 1,66 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 3 248 millions de dollars, comparativement à 3 105 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 3 338 millions de dollars, comparativement à 3 127 millions de dollars.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXERCICE, neuf mois clos le 31 juillet 2019 en regard de la période correspondante de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 4,71 $, par rapport à 4,43 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 5,11 $, par rapport à 4,84 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 8 830 millions de dollars, comparativement à 8 374 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 9 557 millions de dollars, comparativement à 9 135 millions de dollars.

RAJUSTEMENTS DU TROISIÈME TRIMESTRE (ÉLÉMENTS À NOTER)

Les chiffres du résultat comme présenté pour le troisième trimestre comprennent les éléments à noter suivants :

Amortissement d'immobilisations incorporelles de 75 millions de dollars (64 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action), comparativement à 77 millions de dollars (65 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action) au troisième trimestre de l'exercice précédent

Charges liées à l'acquisition de Greystone de 26 millions de dollars (26 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action)

TORONTO, le 29 août 2019 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 juillet 2019. Le résultat net comme présenté du troisième trimestre a atteint 3,2 milliards de dollars, en hausse de 5 %, et le résultat net rajusté s'est élevé à 3,3 milliards de dollars, en hausse de 7 % par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

«TD a connu un excellent trimestre, lequel a été marqué par une augmentation des résultats et une croissance des produits dans tous nos secteurs d'exploitation, a déclaré Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. Les résultats exceptionnels que nous avons réalisés témoignent de la robustesse de notre modèle d'affaires diversifié qui nous permet d'enrichir la vie de nos clients alors que nous continuons d'innover pour l'avenir.»

Services de détail au Canada

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail au Canada s'est établi à 1 890 millions de dollars et le résultat net rajusté, à 1 916 millions de dollars, en hausse respectivement de 2 % et 3 %, par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les produits du secteur ont progressé de 6 %, reflétant la croissance des volumes, l'accroissement des marges et la hausse des produits dans les activités de gestion de patrimoine et d'assurance. Le secteur Services de détail au Canada continue d'investir dans le développement de nouvelles capacités pour permettre aux clients de gérer plus facilement leurs finances. Pour appuyer sa stratégie visant les nouveaux arrivants, le secteur Services de détail au Canada a lancé ce trimestre un nouveau service de virement de fonds en ligne qui permet aux clients de virer des fonds facilement et rapidement partout dans le monde à partir de leur compte bancaire personnel TD.

Services de détail aux États-Unis

Le résultat net comme présenté et le résultat net rajusté du secteur Services de détail aux États-Unis se sont établis à 1 287 millions de dollars (967 millions de dollars US), en hausse de 13 % (10 % en dollars US) comme présenté et de 11 % (9 % en dollars US) sur une base rajustée par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent. La contribution de TD Ameritrade au résultat comme présenté et au résultat rajusté du secteur s'est établie à 294 millions de dollars (220 millions de dollars US), en hausse de 31 % (26 % en dollars US) comme présenté et de 21 % (17 % en dollars US) sur une base rajustée par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La contribution des Services bancaires de détail aux États-Unis, qui ne tiennent pas compte de la participation de la Banque dans TD Ameritrade, s'est élevée à 993 millions de dollars (747 millions de dollars US), soit une augmentation de 8 % (6 % en dollars US) par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent. La croissance des produits témoigne de la hausse des volumes de prêts et de dépôts. Les Services bancaires de détail aux États-Unis demeurent déterminés à offrir un service à la clientèle légendaire grâce au lancement d'une nouvelle application numérique de demande de prêt hypothécaire qui simplifie et accélère le processus d'achat d'une maison des clients. Les Services bancaires de détail aux États-Unis ont également développé de nouvelles capacités permettant d'harmoniser leur plateforme en ligne avec celle de TD Ameritrade afin d'améliorer l'expérience client. Le secteur Services détail aux États-Unis continue d'investir dans ses capacités numériques et dans l'amélioration de la connectivité au sein de tous ses sous-secteurs d'activité.

Services bancaires de gros

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros a été de 244 millions de dollars au cours du trimestre considéré, une hausse de 9 % par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, reflétant une hausse des produits, en partie contrebalancée par l'augmentation des charges autres que d'intérêts et par l'augmentation des provisions pour pertes sur créances. Les produits pour le trimestre ont été de 914 millions de dollars, en hausse de 13 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, en raison d'une augmentation des produits liés aux activités de négociation, en partie contrebalancée par la diminution des produits tirés des comptes à honoraires. Le secteur Services bancaires de gros continue de se concentrer sur l'expansion mondiale de ses activités libellées en dollars US.

Fonds propres

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires sur une base entièrement intégrée conformément à Bâle III de la TD a été de 12,0 %.

Innovation

«Nous maintenons le cap sur nos priorités en matière d'innovation afin de déployer de nouvelles capacités omnicanales et d'offrir aux clients l'expérience à laquelle ils s'attendent à l'ère numérique, a mentionné M. Masrani. Nous favorisons également l'innovation dans les collectivités où nous exerçons nos activités. Dans le cadre du défi TD Prêts à agir de cette année, ayant pour thème une Meilleure santé, nous offrons dix subventions de 1 million de dollars chacune qui seront remises à des organisations proposant des solutions novatrices dans un monde en constante évolution.»

Conclusion

«Je suis très heureux de notre rendement pour le trimestre, a ajouté M. Masrani. Alors que nous entamons le dernier trimestre de l'exercice, le contexte macroéconomique est devenu moins favorable. Grâce à la solidité de notre franchise et aux investissements que nous avons faits dans nos capacités, j'ai confiance que nous pourrons continuer à répondre aux besoins de nos clients tout en créant de la valeur pour nos actionnaires.»

«Je tiens à remercier nos plus de 85 000 collègues de partout dans le monde pour avoir contribué à notre succès. Les résultats que nous avons obtenus ce trimestre témoignent de leur travail acharné et de leur dévouement», a conclu M. Masrani.

Le texte qui précède contient des énoncés prospectifs. Se reporter à la rubrique «Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs».

Avant sa publication, ce document a été revu par le comité d'audit de la Banque et approuvé par le conseil d'administration de la Banque, sur recommandation du comité d'audit.

































TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS FINANCIERS1





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Aux ou pour les trois mois clos les

Aux ou pour les neuf mois clos les





31 juillet



30 avril



31 juillet



31 juillet



31 juillet





2019



2019



2018



2019



2018

Résultats d'exploitation





























Total des produits

10 499 $

10 228 $

9 899 $

30 725 $

28 756 $ Provision pour pertes sur créances

655



633



561



2 138



1 810

Indemnisations d'assurance et charges connexes

712



668



627



2 082



1 760

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

5 374



5 248



5 131



16 477



14 829

Charges autres que d'intérêts - rajustées2

5 298



5 163



5 078



15 622



14 630

Résultat net - comme présenté

3 248



3 172



3 105



8 830



8 374

Résultat net - rajusté2

3 338



3 266



3 127



9 557



9 135

Situation financière (en milliards de dollars canadiens)





























Total des prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

675,9 $

663,6 $

635,2 $

675,9 $

635,2 $ Total de l'actif

1 405,4



1 356,6



1 292,5



1 405,4



1 292,5

Total des dépôts

870,3



875,3



838,6



870,3



838,6

Total des capitaux propres

86,4



84,9



77,7



86,4



77,7

Total des actifs pondérés en fonction des risques aux fins des





























fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires3

454,9



452,3



428,9



454,9



428,9

Ratios financiers





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires





























ordinaires - comme présenté

15,8 %

16,5 %

16,9 %

14,8 %

15,6 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires





























ordinaires - rajusté4

16,2



17,0



17,1



16,1



17,1

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux





























actionnaires ordinaires4

22,0



23,4



24,5



21,0



22,7

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux





























actionnaires ordinaires - rajusté4

22,2



23,6



24,2



22,3



24,3

Ratio d'efficience - comme présenté

51,2



51,3



51,8



53,6



51,6

Ratio d'efficience - rajusté2

50,5



50,5



51,3



50,8



50,7

Provision pour pertes sur créances en % de la moyenne





























des prêts et acceptations nets5

0,38



0,39



0,35



0,43



0,39

Information sur les actions ordinaires - comme présentée





























(en dollars canadiens)





























Résultat par action





























De base

1,75 $

1,70 $

1,65 $

4,72 $

4,44 $ Dilué

1,74



1,70



1,65



4,71



4,43

Dividendes par action ordinaire

0,74



0,74



0,67



2,15



1,94

Valeur comptable par action

44,30



43,51



39,34



44,30



39,34

Cours de clôture6

77,15



76,42



77,17



77,15



77,17

Actions en circulation (en millions)





























Nombre moyen - de base

1 825,3



1 826,6



1 830,0



1 828,4



1 838,4

Nombre moyen - dilué

1 828,6



1 830,0



1 834,0



1 831,6



1 842,6

Fin de période

1 819,2



1 828,4



1 826,1



1 819,2



1 826,1

Capitalisation boursière (en milliards de dollars canadiens)

140,4 $

139,7 $

140,9 $

140,4 $

140,9 $ Rendement de l'action7

3,9 %

3,9 %

3,5 %

3,9 %

3,5 % Ratio de distribution sur actions ordinaires

42,3



43,4



40,4



45,5



43,7

Ratio cours/bénéfice

12,3



12,3



13,2



12,3



13,2

Rendement total pour les actionnaires (1 an)8

3,9



10,0



24,3



3,9



24,3

Information sur les actions ordinaires - rajustée





























(en dollars canadiens)2





























Résultat par action





























De base

1,79 $

1,75 $

1,67 $

5,12 $

4,85 $ Dilué

1,79



1,75



1,66



5,11



4,84

Ratio de distribution sur actions ordinaires

41,1 %

42,1 %

40,1 %

41,9 %

40,0 % Ratio cours/bénéfice

11,4



11,6



12,4



11,4



12,4

Ratios des fonds propres





























Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme





























d'actions ordinaires3

12,0 %

12,0 %

11,7 %

12,0 %

11,7 % Ratio de fonds propres de catégorie 13

13,4



13,5



13,3



13,4



13,3

Ratio du total des fonds propres3

16,1



15,8



15,4



16,1



15,4

Ratio de levier

4,1



4,2



4,1



4,1



4,1



1 Certains montants comparatifs ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. 2 Les mesures rajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements sur les résultats comme présentés et les résultats rajustés, se reporter à la rubrique «Présentation de l'information financière de la Banque» du présent document. 3 Chaque ratio de fonds propres comporte sa propre composante actifs pondérés en fonction des risques, conformément à la méthode progressive d'intégration du rajustement de la valeur du crédit (RVC) prescrite par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). Pour l'exercice 2019, les facteurs scalaires d'intégration progressive du RVC pour la composante actifs pondérés en fonction des risques aux fins des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres sont tous de 100 %. Pour l'exercice 2018, les facteurs scalaires étaient respectivement de 80 %, 83 % et 86 %. 4 Mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements, se reporter aux rubriques «Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires» et «Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires» du présent document. 5 Compte non tenu des prêts dépréciés acquis. 6 Cours de clôture à la Bourse de Toronto (TSX). 7 Le rendement de l'action correspond au dividende annualisé par action ordinaire versé, divisé par le cours de clôture moyen quotidien de l'action de la période considérée. Le dividende par action ordinaire est déterminé de la manière suivante : a) pour le trimestre - en annualisant le dividende par action ordinaire versé au cours du trimestre; b) pour la période depuis le début de l'exercice - en annualisant le dividende par action ordinaire versé depuis le début de l'exercice. 8 Le rendement total pour les actionnaires est calculé d'après l'évolution du cours de l'action et les dividendes réinvestis sur une période continue de un an.

NOTRE RENDEMENT

Présentation de l'information financière de la Banque

La Banque dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats dressés selon les IFRS «comme présentés». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR connues sous le nom de résultats «rajustés», afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les «éléments à noter» des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent. La Banque croit que les résultats rajustés permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les éléments à noter sont présentés dans le tableau 3. Comme expliqué, les résultats rajustés diffèrent des résultats comme présentés selon les IFRS. Les résultats rajustés, les éléments à noter et les termes semblables utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs.

Le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque comprend des conventions conclues avec certains détaillants américains en vertu desquelles la TD est l'émetteur aux États-Unis de cartes de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs clients américains. En vertu des modalités de ces conventions individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé intermédiaire de la Banque. À l'échelle des secteurs d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêt, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services de détail aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuable à la TD en vertu des conventions.

Le tableau qui suit donne les résultats d'exploitation comme présentés de la Banque.

























TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION - Comme présentés1





















(en millions de dollars canadiens)

Trois mois clos les

Neuf mois clos les







31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet







2019

2019

2018

2019

2018

Produits d'intérêts nets

6 024 $ 5 872 $ 5 655 $ 17 756 $ 16 483 $ Produits autres que d'intérêts

4 475

4 356

4 244

12 969

12 273

Total des produits

10 499

10 228

9 899

30 725

28 756

Provision pour pertes sur créances

655

633

561

2 138

1 810

Indemnisations d'assurance et charges connexes

712

668

627

2 082

1 760

Charges autres que d'intérêts

5 374

5 248

5 131

16 477

14 829

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net d'une





















participation dans TD Ameritrade

3 758

3 679

3 580

10 028

10 357

Charge d'impôt sur le résultat

813

773

705

2 089

2 491

Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade

303

266

230

891

508

Résultat net - comme présenté

3 248

3 172

3 105

8 830

8 374

Dividendes sur actions privilégiées

62

62

59

184

163

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires et aux participations





















ne donnant pas le contrôle dans des filiales

3 186 $ 3 110 $ 3 046 $ 8 646 $ 8 211 $ Attribuable aux :





















Actionnaires ordinaires

3 186 $ 3 110 $ 3 028 $ 8 628 $ 8 157 $ Participations ne donnant pas le contrôle

-

-

18

18

54



1 Certains montants comparatifs ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée.

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés de la Banque.



TABLEAU 3 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté1 (en millions de dollars canadiens)

Trois mois clos les

Neuf mois clos les





31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





2019

2019

2018

2019

2018

Résultats d'exploitation - rajustés





















Produits d'intérêts nets

6 024 $ 5 872 $ 5 655 $ 17 756 $ 16 483 $ Produits autres que d'intérêts2

4 475

4 356

4 244

12 969

12 362

Total des produits

10 499

10 228

9 899

30 725

28 845

Provision pour pertes sur créances

655

633

561

2 138

1 810

Indemnisations d'assurance et charges connexes

712

668

627

2 082

1 760

Charges autres que d'intérêts3

5 298

5 163

5 078

15 622

14 630

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net d'une





















participation dans TD Ameritrade

3 834

3 764

3 633

10 883

10 645

Charge d'impôt sur le résultat

824

787

778

2 289

2 194

Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade4

328

289

272

963

684

Résultat net - rajusté

3 338

3 266

3 127

9 557

9 135

Dividendes sur actions privilégiées

62

62

59

184

163

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires et aux participations





















ne donnant pas le contrôle dans des filiales - rajusté

3 276

3 204

3 068

9 373

8 972

Attribuable aux :





















Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales, après impôt

sur le résultat

-

-

18

18

54

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 276

3 204

3 050

9 355

8 918

Rajustements pour les éléments à noter, avant impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles5

(75)

(78)

(77)

(233)

(248)

Charges liées à l'entente à long terme conclue avec Air Canada concernant le





















programme de fidélisation du transporteur6

-

-

-

(607)

-

Charges liées à l'acquisition de Greystone7

(26)

(30)

-

(87)

-

Charges liées à la transaction de Scottrade8

-

-

(18)

-

(168)

Incidence de la réforme fiscale aux États-Unis9

-

-

-

-

(48)

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat pour les éléments à noter





















Amortissement des immobilisations incorporelles5, 10

(11)

(12)

(12)

(36)

(42)

Charges liées à l'entente à long terme conclue avec Air Canada concernant le





















programme de fidélisation du transporteur6

-

-

-

(161)

-

Charges liées à l'acquisition de Greystone7

-

(2)

-

(3)

-

Charges liées à la transaction de Scottrade8

-

-

-

-

(5)

Incidence de la réforme fiscale aux États-Unis9

-

-

(61)

-

344

Total des rajustements pour les éléments à noter

(90)

(94)

(22)

(727)

(761)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 186 $ 3 110 $ 3 028 $ 8 628 $ 8 157 $

1 Certains montants comparatifs ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. 2 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent l'élément à noter suivant : Rajustement de la valeur comptable de certaines participations donnant droit à des crédits d'impôt, comme expliqué à la note 9 ci-dessous; premier trimestre de 2018 - (89) millions de dollars. Ce montant est comptabilisé dans le secteur Siège social. 3 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants : Amortissement d'immobilisations incorporelles, comme expliqué à la note 5 ci-dessous; troisième trimestre de 2019 - 50 millions de dollars; deuxième trimestre de 2019 - 55 millions de dollars; premier trimestre de 2019 - 56 millions de dollars; troisième trimestre de 2018 - 53 millions de dollars; deuxième trimestre de 2018 - 62 millions de dollars; premier trimestre de 2018 - 63 millions de dollars. Ces montants sont comptabilisés dans le secteur Siège social. Charges liées à l'entente à long terme conclue avec Air Canada concernant le programme de fidélisation du transporteur, comme expliqué à la note 6 ci-dessous; premier trimestre de 2019 - 607 millions de dollars. Ce montant est comptabilisé dans le secteur Services de détail au Canada. Charges liées à l'acquisition de Greystone, comme expliqué à la note 7 ci-dessous; troisième trimestre de 2019 - 26 millions de dollars; deuxième trimestre de 2019 - 30 millions de dollars; premier trimestre de 2019 - 31 millions de dollars. Ce montant est comptabilisé dans le secteur Services de détail au Canada. Charges liées à la transaction de Scottrade, comme expliqué à la note 8 ci-dessous; deuxième trimestre de 2018 - 16 millions de dollars; premier trimestre de 2018 - 5 millions de dollars. Ces montants sont comptabilisés dans le secteur Services de détail aux États‑Unis. 4 La quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade rajustée exclut les éléments à noter suivants : Amortissement d'immobilisations incorporelles, comme expliqué à la note 5 ci-dessous; troisième trimestre de 2019 - 25 millions de dollars; deuxième trimestre de 2019 - 23 millions de dollars; premier trimestre de 2019 - 24 millions de dollars; troisième trimestre de 2018 - 24 millions de dollars; deuxième trimestre de 2018 - 24 millions de dollars; premier trimestre de 2018 - 22 millions de dollars. Quote-part de la Banque de l'ajustement des soldes d'impôt différé de TD Ameritrade, comme expliqué à la note 9 ci-dessous; premier trimestre de 2018 - (41) millions de dollars. L'incidence de ces deux éléments sur les résultats a été comptabilisée dans le secteur Siège social. Quote-part de la Banque des charges liées à l'acquisition par TD Ameritrade de Scottrade Financial Services, Inc. («Scottrade»), comme expliqué à la note 8 ci-dessous; troisième trimestre de 2018 - 18 millions de dollars; deuxième trimestre de 2018 - 61 millions de dollars; premier trimestre de 2018 - 68 millions de dollars. Cet élément a été comptabilisé dans le secteur Services de détail aux États‑Unis. 5 L'amortissement des immobilisations incorporelles se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris aux montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles attribuables à la quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade. L'amortissement des logiciels et des droits de gestion d'actifs est inclus dans l'amortissement des immobilisations incorporelles; toutefois, il n'est pas inclus aux fins des éléments à noter. 6 Le 10 janvier 2019, l'entente à long terme que la Banque a conclue avec Air Canada concernant le programme de fidélisation du transporteur est entrée en vigueur parallèlement à l'acquisition par Air Canada d'Aimia Canada Inc., qui exploite le programme de fidélisation Aéroplan (la «transaction»). Dans le cadre de la transaction, la Banque a passé en charges un montant de 607 millions de dollars (446 millions de dollars après impôt) au cours du premier trimestre de 2019 dans le secteur Services de détail au Canada. 7 Le 1er novembre 2018, la Banque a acquis Greystone Capital Management Inc., société mère de Greystone Managed Investments Inc. («Greystone»). La Banque a engagé des frais liés à l'acquisition, y compris de la rémunération versée à des actionnaires employés sous forme d'actions ordinaires dans le cadre de l'acquisition, des coûts de transaction directs et certains autres frais liés à l'acquisition. Ces montants sont comptabilisés à titre d'ajustement du résultat net et présentés dans le secteur Services de détail au Canada. 8 Le 18 septembre 2017, la Banque a acquis Scottrade Bank, et TD Ameritrade a acquis Scottrade, en même temps que la Banque a procédé à l'achat d'actions de TD Ameritrade émises dans le cadre de l'acquisition par TD Ameritrade de Scottrade (la «transaction de Scottrade»). Scottrade Bank a fusionné avec TD Bank, N.A. La Banque et TD Ameritrade ont engagé des frais liés à l'acquisition, y compris des indemnités de départ, des frais liés à la résiliation de contrats, des coûts de transaction directs et d'autres charges non récurrentes. Ces montants ont été comptabilisés à titre d'ajustement du résultat net et comprennent les charges liées à l'acquisition par la Banque de Scottrade Bank et les montants après impôt relatifs à la quote-part de la Banque des charges liées à l'acquisition par TD Ameritrade de Scottrade. Ces montants sont comptabilisés dans le secteur Services de détail aux États‑Unis. 9 Au premier trimestre de 2018, la réduction du taux d'imposition fédéral des sociétés aux États-Unis promulguée par la Tax Cuts and Jobs Act (loi sur les réductions d'impôt et l'emploi) (la «loi sur l'impôt américaine») a entraîné l'imputation aux résultats d'une charge nette de 453 millions de dollars, comprenant une charge nette avant impôt de 48 millions de dollars découlant de la moins-value de certaines participations donnant droit à des crédits d'impôt, compensée en partie par l'incidence favorable de la quote-part de la Banque de la réévaluation des soldes d'impôt différé de TD Ameritrade, et une charge d'impôt sur le résultat nette de 405 millions de dollars découlant de la réévaluation des actifs et passifs d'impôt différé de la Banque selon le taux de base réduit de 21 % et d'autres ajustements d'impôt connexes. Le montant a été estimé au premier trimestre de 2018 et l'estimation a été mise à jour au troisième trimestre de 2018, ce qui a donné lieu à un recouvrement d'impôt différé net de 61 millions de dollars. L'incidence de ces éléments sur les résultats a été comptabilisée dans le secteur Siège social. 10 Le montant présenté pour les neuf mois clos le 31 juillet 2018 ne tient pas compte d'un rajustement non récurrent de 31 millions de dollars des soldes de passifs d'impôt différé connexes découlant de la loi sur l'impôt américaine. L'élément à noter Incidence de la réforme fiscale aux États-Unis comprend l'incidence de ce rajustement.





TABLEAU 4 : RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT PAR ACTION COMME PRÉSENTÉ ET DU RÉSULTAT PAR ACTION RAJUSTÉ1

(en dollars canadiens)

Trois mois clos les Neuf mois clos les



31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet



2019 2019 2018 2019 2018

Résultat de base par action - comme présenté

1,75 $ 1,70 $ 1,65 $ 4,72 $ 4,44 $ Rajustements pour les éléments à noter2

0,04

0,05

0,02

0,40

0,41

Résultat de base par action - rajusté

1,79 $ 1,75 $ 1,67 $ 5,12 $ 4,85 $























Résultat dilué par action - comme présenté

1,74 $ 1,70 $ 1,65 $ 4,71 $ 4,43 $ Rajustements pour les éléments à noter2

0,05

0,05

0,01

0,40

0,41

Résultat dilué par action - rajusté

1,79 $ 1,75 $ 1,66 $ 5,11 $ 4,84 $

1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. 2 Pour des explications sur les éléments à noter, se reporter au tableau «Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté» dans la section «Notre rendement» du présent document.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

La méthode de répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation est alignée sur les exigences de Bâle III en matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Pour l'exercice 2019, la méthode de répartition du capital aux secteurs d'exploitation est fondée sur un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de 10 %. La méthode de répartition du capital aux secteurs d'exploitation était fondée sur un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de 9 % pour l'exercice 2018.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est le résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR, puisque ce n'est pas un terme défini par les IFRS. Les lecteurs doivent prendre note que les résultats rajustés et d'autres mesures rajustées par rapport à une base autre que les IFRS n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qu'ils pourraient donc ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs.



TABLEAU 5 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Neuf mois clos les





31 juillet



30 avril



31 juillet



31 juillet



31 juillet





2019



2019



2018



2019



2018

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

80 160 $

77 369 $

70 935 $

77 773 $

69 849 $ Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires





























- comme présenté

3 186



3 110



3 028



8 628



8 157

Éléments à noter, après impôt sur le résultat1

90



94



22



727



761

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 276 $

3 204 $

3 050 $

9 355 $

8 918 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires





























ordinaires - comme présenté

15,8 %

16,5 %

16,9 %

14,8 %

15,6 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires





























ordinaires - rajusté

16,2



17,0



17,1



16,1



17,1



1 Pour des explications sur les éléments à noter, se reporter au tableau «Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté» dans la section «Notre rendement» du présent document.

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et les immobilisations incorporelles théoriques liés à une participation dans TD Ameritrade, et d'autres immobilisations incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure les éléments à noter et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté fournit des renseignements utiles sur le rendement des actifs productifs de revenus de la Banque, peu importe qu'ils aient été acquis ou générés en interne. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté constituent des mesures financières non conformes aux PCGR et ne sont pas des termes définis par les IFRS. Les lecteurs doivent prendre note que les résultats rajustés et d'autres mesures rajustées par rapport à une base autre que les IFRS n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qu'ils pourraient donc ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs.