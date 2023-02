L'indice d'égalité des sexes de Bloomberg favorise la transparence et les progrès en matière d'égalité des sexes dans les sociétés ouvertes

TORONTO, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Bloomberg a le plaisir d'annoncer que le Groupe Banque TD (la TD) fait partie des 484 entreprises inscrites à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg de 2023, un indice pondéré par la capitalisation boursière modifiée qui a pour objectif de suivre le rendement des sociétés ouvertes qui se sont engagées à produire des rapports sur l'égalité des sexes. Cet indice de référence mesure l'égalité des sexes dans cinq domaines : leadership et bassin de talents, équité et parité salariale entre les sexes, culture inclusive, politiques contre le harcèlement sexuel et marque externe.

L'indice d'égalité des sexes de Bloomberg de 2023 a une portée mondiale, représentant des entreprises situées dans 45 pays et régions, y compris, pour la première fois, des entreprises dont le siège social se trouve au Luxembourg, en Équateur et au Koweït. Les entreprises inscrites représentent divers secteurs, notamment les finances, la technologie et les services publics, qui comptaient encore le plus grand nombre d'entreprises inscrites à l'indice de 2022.

« La pandémie a eu des effets disproportionnés sur les employées. C'est pourquoi nous sommes plus que jamais profondément engagés à donner aux femmes, de tous les niveaux de la TD, accès à des expériences d'apprentissage enrichissantes, à un soutien continu leur permettant de réaliser leurs objectifs de carrière et à un réseau de collègues aux vues similaires, affirme Christine Morris, première vice-présidente à la direction, Transformation de l'entreprise, Habilitation et Expérience client et présidente-directrice du comité Les femmes à la TD. Nous savons qu'il est essentiel d'accroître les occasions offertes aux femmes pour atteindre nos objectifs d'affaires et d'équité. »

« Félicitations aux entreprises inscrites à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg de 2023, a déclaré Peter T. Grauer, président du conseil d'administration de Bloomberg et président fondateur du 30% Club des États-Unis. Dans l'ensemble, nous continuons de voir une augmentation de l'intérêt et de la participation, qui correspond à un objectif commun de transparence relativement aux indicateurs d'égalité des sexes. »

La TD a participé à une enquête sociale créée par Bloomberg, en collaboration avec des experts en la matière à l'échelle mondiale. Les entreprises figurant dans l'indice de cette année ont obtenu un score égal ou supérieur au seuil mondial établi par Bloomberg pour refléter les renseignements fournis et l'établissement de statistiques et de politiques de première classe.

La participation au sondage et l'inclusion dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg sont volontaires et ne comportent aucun coût associé. Bloomberg recueille ces données à des fins de référence seulement. L'indice ne comporte pas de classement. Toutes les sociétés ouvertes sont invitées à publier leurs données en matière d'égalité de genres dans leur profil, sur le terminal Bloomberg, mais seules celles qui ont une capitalisation boursière d'au moins un milliard de dollars américains peuvent faire partie de l'indice.



Pour obtenir des précisions sur l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg et la façon de soumettre de l'information pour l'indice de l'année prochaine, visitez le site : https://www.bloomberg.com/gei .



Pour obtenir des précisions sur les solutions de Bloomberg en matière de finance durable, y compris sur l'indice d'égalité des sexes, visitez le site : https://www.bloomberg.com/professional/sustainable-finance/ .

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Bloomberg

Bloomberg, leader mondial de l'information commerciale et financière, fournit des données, des nouvelles et des renseignements fiables qui permettent d'accroître la transparence, l'efficacité et l'équité sur les marchés. L'entreprise aide à rapprocher les communautés influentes au sein de l'écosystème financier mondial grâce à des solutions technologiques fiables qui permettent aux clients de prendre des décisions plus éclairées et favorisent une meilleure collaboration.

Pour en savoir plus, visitez le site Bloomberg.com/company ou demandez une démonstration.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Personne-ressource de la TD pour les médias : Vandana Kattar : [email protected]; Personnes-ressources de Bloomberg pour les médias : [email protected]