TORONTO, le 14 avril 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) (TSX : TD) et (NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui que les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de procuration de la direction datée du 14 février 2022 ont été élus en qualité d'administrateurs de la TD. L'élection des administrateurs de la TD a eu lieu dans le cadre de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui, et les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-après.

Les 13 candidats proposés par la direction et dont le nom figure ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de la TD :

Candidat Votes pour % de votes

pour Abstentions % d'abstentions Cherie Brant 953 405 500 99,8 2 153 618 0,2 Amy W. Brinkley 936 782 509 98,0 18 776 609 2,0 Brian C. Ferguson 946 237 215 99,0 9 321 903 1,0 Colleen A. Goggins 945 956 217 99,0 9 602 901 1,0 Jean-René Halde 951 885 501 99,6 3 673 617 0,4 David E. Kepler 952 215 284 99,7 3 343 834 0,3 Brian M. Levitt 917 501 566 96,0 38 057 552 4,0 Alan N. MacGibbon 947 489 763 99,2 8 069 355 0,8 Karen E. Maidment 943 821 039 98,8 11 738 079 1,2 Bharat B. Masrani 949 618 998 99,4 5 940 120 0,6 Nadir H. Mohamed 939 479 293 98,3 16 079 825 1,7 Claude Mongeau 952 888 751 99,7 2 670 367 0,3 S. Jane Rowe 953 108 310 99,7 2 450 808 0,3

Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui seront publiés prochainement sur le site www.td.com/fr et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

Renseignements: Caroline Phémius, Affaires publiques, 438-308-2587, [email protected]