Barbara Hooper est nommée chef de groupe, Services bancaires aux entreprises au Canada .

Kelvin Tran est nommé chef de groupe et chef des finances.

TORONTO, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes, qui visent à refléter les mandats élargis de deux membres de l'équipe de la haute direction.

Barbara Hooper sera chef de groupe, Services bancaires aux entreprises au Canada, Groupe Banque TD, à partir du 1er mai 2023. Elle est première vice-présidente à la direction et chef de l'exploitation, Services bancaires aux entreprises au Canada depuis le 18 janvier 2023, et membre de l'équipe de la haute direction depuis 2021. Depuis près de 30 ans qu'elle est à la TD, Barbara a occupé divers postes : elle a entre autres été trésorière de la Banque et a piloté le secteur Stratégie d'entreprise, où elle a joué un rôle de premier plan dans d'importantes acquisitions aux États-Unis et au Canada.

Barbara siège également au Conseil d'action en matière de finance durable du gouvernement canadien, et préside le groupe d'experts techniques sur l'information financière relative aux changements climatiques. En 2018, elle a figuré au palmarès du Réseau des femmes exécutives recensant les 100 femmes les plus influentes du Canada.

« Barbara est une leader exceptionnelle qui a grandement contribué au renforcement de nos secteurs, à l'avancement de nos projets de croissance stratégique et à encadrer des fonctions mondiales essentielles, a déclaré Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. Grâce à sa grande connaissance des possibilités du marché et du contexte opérationnel concurrentiel, elle jouera assurément un rôle moteur dans la prochaine phase de croissance des Services bancaires aux entreprises au Canada et de nos clients ».

Kelvin Tran est nommé chef de groupe et chef des finances, Groupe Banque TD, en date du 9 mars 2023. Premier vice-président à la direction et chef des finances - ainsi que membre de l'équipe de la haute direction - depuis 2021, Kelvin a vu s'ajouter à son mandat la responsabilité des secteurs Trésorerie, Développement interne, Stratégie et Financement le 6 février 2023. Au cours des 20 dernières années, Kelvin a gravi les échelons des fonctions et secteurs de la TD, contribuant chemin faisant à faire croître la Banque et à renforcer son rendement financier.

Actif dans la vie locale, Kelvin travaille auprès du Markham Stouffville Hospital et de Diabète Canada. Passionné par le développement des talents et l'inclusion, il est président fondateur d'Ascend Canada, un organisme à but non lucratif qui s'emploie à former les leaders panasiatiques.

« Depuis 20 ans, par sa vaste expérience à la Banque et sa maîtrise des finances, Kelvin contribue beaucoup à la croissance et au succès de la TD, a déclaré Bharat Masrani. C'est un leader inspirant et inclusif, qui saura aider la Banque à répondre aux attentes de ses parties prenantes et à générer une croissance rentable. »

