Arrivée de Taylan Turan à la TD à titre de chef de l'exploitation

Arrivée de Simon Fish à la TD à titre de chef du contentieux

Nomination de Paul Whitehead au poste de chef mondial, Expérience client, Expérience collègue et Marketing

TORONTO, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX: TD) a annoncé aujourd'hui des nominations à la direction qui visent à renforcer encore plus son bassin de leaders, et à améliorer l'exécution et l'expérience client.

« La TD bâtit une banque tournée vers l'avenir, forte des meilleurs talents et déterminée à mettre l'accent sur son exécution rigoureuse et son leadership en matière d'expérience client, a indiqué Raymond Chun, président du Groupe et chef de la direction. Je suis enthousiaste à la perspective de travailler avec ces solides dirigeants et leaders de la Banque pour favoriser le changement, soutenir les clients et accélérer la croissance. »

Taylan Turan entrera au service de la TD le 29 septembre 2025 à titre de premier vice-président à la direction et chef de l'exploitation; il relèvera de Raymond Chun. Taylan veillera à réduire la complexité pour rendre l'exécution plus rapide, à restructurer les activités clés pour accroître l'efficacité, et à élaborer les programmes et les stratégies nécessaires pour améliorer l'expérience client et accélérer la croissance.

Taylan possède une vaste expérience de leadership, acquise à la HSBC, à Barclays et à Citigroup, où il a géré des secteurs d'activité partout dans le monde. À la HSBC, il a été chef de la direction à l'échelle mondiale des services bancaires de détail, où il a récemment dirigé l'intégration mondiale du secteur International Wealth and Premier Banking. Il quittera Londres au Royaume-Uni pour s'établir à Toronto.

Paul Whitehead sera nommé vice-président à la direction, chef mondial, Expérience client, Expérience collègue et Marketing le 1er décembre 2025; il relèvera de Taylan. À ce titre, Paul positionnera la TD comme chef de file incontesté de l'expérience client en élaborant des programmes et des normes à l'échelle de la Banque pour rehausser l'expérience, le marketing et le leadership de la marque.

Paul est à la TD depuis 37 ans; il a dirigé des secteurs clés et de grandes fonctions centrales. Il est actuellement vice-président à la direction du Réseau de succursales au Canada. Axé sur la clientèle et fort d'une profonde compréhension de la Banque, Paul est particulièrement bien placé pour concevoir et mettre en œuvre les programmes dont la TD a besoin pour soutenir l'accélération de sa croissance et aider concrètement ses clients.

Christine (Chris) Morris, première vice-présidente à la direction, Transformation, Habilitation et Expérience client, a informé la TD de sa décision de prendre sa retraite à la fin de l'année. Au cours des prochaines semaines, elle transférera ses responsabilités à Taylan et à Paul.

Chris a joué un rôle central dans la réussite de la TD pendant 36 ans. Elle a travaillé partout à la Banque, dirigeant avec brio certains de ses plus grands secteurs et certaines de ses fonctions les plus essentielles, gagnant la confiance des clients et améliorant le rendement de l'entreprise. Elle a aussi toujours fait la promotion des talents, notamment par son leadership au sein du comité Les femmes à la TD. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, elle a aidé la Banque à tirer parti du potentiel de l'intelligence artificielle, à améliorer la prestation et à rehausser la marque.

Jane Langford, première vice-présidente à la direction et cheffe du contentieux, a informé la Banque de sa décision de relever de nouveaux défis ailleurs. Elle demeurera à la TD jusqu'à la fin de l'année à titre de conseillère spéciale afin d'assurer une transition en douceur de dossiers clés. Durant ses 13 années à la TD, dont trois comme cheffe du contentieux, Jane a conseillé le chef de la direction, le conseil d'administration et des leaders de toute la Banque, et elle a géré des dossiers juridiques complexes et renforcé le Service juridique. L'apport de Jane dépasse largement son leadership auprès du Service juridique. En effet, elle a fait la promotion de la culture tout au long de son parcours à la TD, en plus d'avoir dirigé le Conseil de la diversité et de l'inclusion.

« Je félicite Chris pour sa riche carrière à la TD, et Jane pour sa grande contribution à notre Banque. Je leur souhaite à toutes les deux le meilleur pour la suite des choses », a dit M. Chun.

Simon Fish entrera au service de la TD le 15 septembre 2025 à titre de premier vice-président à la direction et chef du contentieux, Groupe Banque TD. Il relèvera de Raymond Chun.

Figurant parmi les avocats de société les plus respectés au Canada, Simon est reconnu pour sa vaste expérience mondiale et sa profonde compréhension des marchés de capitaux, des services bancaires, ainsi que de la réglementation financière et de son application.

Simon a travaillé dans de nombreux secteurs, dont l'exploitation minière, l'énergie et les services financiers, dans plusieurs régions en Afrique et en Europe et, depuis 20 ans, au Canada et aux États-Unis. Plus récemment, il a été pendant 13 ans chef du contentieux d'un autre grande banque canadienne. Il détient des diplômes de l'Université de Cape Town, de l'American University à Washington, D.C., et de la Harvard Business School. Enfin, Simon a reçu les distinctions suivantes : prix du conseiller juridique de l'année au Canada, nomination au palmarès des 25 avocats les plus influents au Canada et titre de champion des Prix honorifiques de Catalyst Canada.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,0 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Personne-ressource pour les médias : Leslie O'Leary, Affaires internes et publiques, [email protected]