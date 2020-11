TD est la seule banque nord-américaine de l'indice

TORONTO, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Pour une septième année consécutive, le Groupe Banque TD (TD) figure sur la liste de l'indice mondial de durabilité Dow Jones, un indice de rendement environnemental, social et économique. La TD, qui est la seule banque nord-américaine de cette courte liste de 25 institutions dressée à partir d'un bassin de 253 banques, figure aussi dans la tranche supérieure de 10 % des 2 500 plus grandes entreprises de l'indice S&P Global Broad Market en matière de développement durable.

Cette réussite souligne les efforts continus de la TD pour offrir des produits, des services et des programmes durables à sa clientèle, ainsi que son engagement à bâtir une société plus inclusive en investissant dans les collectivités où elle exerce ses activités et les économies qu'elle soutient.

« Je suis heureux de voir que le leadership dont fait preuve la TD pour intégrer de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance à nos activités soit reconnu à l'échelle mondiale », indique Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. « Nous choisissons une voie qui mènera à une économie plus durable et inclusive, et notre position dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones est une source de fierté pour la TD et nos 90 000 collègues aux quatre coins du monde. »

Cette année marquera l'histoire en raison des défis importants auxquels nous faisons face, notamment en lien avec la pandémie de COVID-19 sans précédent, les feux de forêt incessants, l'urgence croissante entourant les changements climatiques et le mouvement social en réaction au racisme systémique envers les personnes noires et la discrimination enracinée dans nos sociétés. Ces enjeux sociaux complexes mettent chacun en lumière les liens intrinsèques entre les besoins sanitaires, sociaux et économiques, ainsi que l'importance capitale pour nous de travailler à bâtir un avenir inclusif et durable.

Au début du mois, la TD a publié un plan d'action ambitieux sur les changements climatiques, comprenant une cible visant à atteindre des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050; elle a également annoncé qu'elle n'offrira plus de services financiers propres aux nouveaux projets, y compris des services-conseils, pour des activités directement liées à l'exploration, à la mise en valeur ou à la production pétrolière et gazière dans le cercle polaire. De plus, la TD a récemment déployé deux comptes de fonds communs de placement axés sur l'investissement durable et émis sa toute première obligation durable. Son Initiative de résilience des collectivités TD, son soutien à l'égard de la relance des collectivités après la COVID-19 et ses efforts pour contrer les répercussions du racisme contre les Noirs sont tous des exemples de la façon dont la TD tire parti de sa position, de ses activités philanthropiques et de son capital humain par l'entremise de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, pour exercer une incidence positive.

« Cette liste témoigne de l'engagement de la TD à contribuer à la création d'un avenir plus inclusif et durable et elle est un reflet de notre but : enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues », souligne Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale au Groupe Banque TD. « Le fait que nous faisions partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones depuis tant d'années consécutives - et le fait d'être la seule banque nord-américaine à y figurer cette année - confirme à nouveau l'objectif de la TD d'être un chef de file en environnement, notre engagement de longue date envers la diversité et la gouvernance ainsi que notre volonté de générer des retombées sociales positives. »

La TD tient à remercier ses clients, ses collègues et les collectivités qu'elle sert, et à féliciter toutes les entreprises classées dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones.

Pour en savoir plus sur la responsabilité d'entreprise de la TD et sur La promesse TD Prêts à agir, veuillez consulter le Plan d'action sur les changements climatiques de la TD, rapport ESG 2019 et le rapport sur La promesse TD Prêts à agir 2019, ou allez au www.td.com/lapromessepretsaagir.

Pour en savoir plus sur l'indice mondial de durabilité Dow Jones, visitez le site https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index/#overview (non offert en français).

