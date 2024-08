MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) est heureuse d'annoncer que, depuis le 1er janvier 2024, le Grand Quai du Port de Montréal a franchi un cap majeur en termes de bilan carbone en optant pour une nouvelle solution d'approvisionnement énergétique. En ajoutant le gaz naturel renouvelable (GNR) distribué par Énergir à ses sources énergétiques, le bâtiment est désormais approvisionné à 100 % en énergie renouvelable.

Améliorer le bilan carbone des événements

Situé au 200, rue de la Commune Ouest, le Grand Quai dispose de plusieurs salles de réception offertes à la location pour des événements privés et publics à grand déploiement, soit la Tour du Port de Montréal, le terminal de croisières d'une superficie de près de 3500 m2, le Pavillon situé sur le toit vert et le Centre d'interprétation portuaire.

L'APM a fait le choix de délaisser le gaz naturel fossile, utilisé jusque-là notamment pour les systèmes de chauffage et de cuisine disponibles dans les espaces événementiels locatifs du Grand Quai, au profit du gaz naturel renouvelable. Grâce à ce virage vers le GNR, le Grand Quai permet aux organisateurs d'améliorer grandement le bilan carbone de leurs événements.

Une vision à long terme

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'APM de contribuer de manière positive à un avenir et un environnement durables, dans le sillage de son objectif annoncé d'atteindre la carboneutralité d'ici 2035. D'autre part, elle répond à la demande croissante des lignes de croisières ainsi que des organisateurs d'événements en matière d'énergie renouvelable et d'amélioration de leur bilan carbone.

Le Grand Quai du Port de Montréal est un exemple parlant de développement immobilier écoresponsable, ayant su intégrer plusieurs éléments remarquables en matière de développement durable au cours du projet de réhabilitation de l'ancienne jetée Alexandra et de son terminal de croisières, notamment :

l'installation d'un des plus grands toits verts de la métropole, incluant 24 000 végétaux et une vaste promenade en bois

l'aménagement d'une plaine gazonnée et l'abaissement du quai afin de permettre un rapprochement avec le fleuve

l'implantation d'un système d'alimentation électrique à quai offert aux navires de croisières de passage à Montréal, leur permettant d'arrêter leur moteur pendant leur escale et de limiter ainsi les émissions de GES

Notons également que le Grand Quai du Port de Montréal utilise un robot Solucycle pour la collecte et la transformation de ses matières organiques, permettant une gestion optimisée de ses matières résiduelles.

Le Grand Quai du Port de Montréal a d'ailleurs reçu le prix Corps public au Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal 2019, se distinguant grâce à son impact positif en termes de développement durable, ses aménagements paysagers, son système d'électrification à quai et sa démarche de rapprochement avec la communauté.

Qu'est-ce que le GNR ?

Le GNR est une énergie renouvelable produite à 100 % à partir de déchets organiques, contribuant à réduire concrètement les émissions de gaz à effet de serre. Par le captage des biogaz issus des sites d'enfouissement ou par un processus de biométhanisation, les matières organiques (résidus alimentaires, lisiers, fumiers, eaux usées, etc.) sont transformées en biogaz qui, une fois purifié, devient du gaz naturel renouvelable. Ce dernier a un impact positif de deux façons : en remplaçant une énergie fossile par une énergie renouvelable et en valorisant les émissions de méthane liées à l'enfouissement des matières résiduelles organiques. En optant pour du GNR, nul besoin de procéder à un changement d'appareil. Cela permet de limiter les coûts, tout en accélérant la transition énergétique.

Citations

« L'APM est pleinement engagée dans la décarbonation de ses opérations pour parvenir à la neutralité carbone d'ici 2035 et atteindre les objectifs ambitieux du Partenariat Climat Montréal. Le GNR fait partie des solutions les plus intéressantes pour y parvenir rapidement. Notre Grand Quai se veut d'ailleurs une vitrine de notre engagement à adopter les meilleures pratiques en développement durable et, grâce au GNR, nous franchissons une nouvelle étape vers une diminution notable de l'empreinte carbone de nos bâtiments », a déclaré Benoit Viens, directeur principal de l'environnement et de l'immobilier de l'APM.

« Énergir est investie dans le développement de la filière du GNR au Québec pour accroître les quantités dans son réseau afin que ses clients puissent compter sur un bouquet de solutions énergétiques dans leur parcours de décarbonation. En remplaçant le gaz naturel fossile par du GNR, APM a pu rapidement passer à un approvisionnement énergétique entièrement renouvelable pour les espaces événementiels locatifs du Grand Quai et, ainsi, améliorer son bilan carbone. Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec leurs équipes afin de mettre sur pied un plan de match qui allait non seulement répondre à leurs besoins, mais qui allait activement contribuer à atteindre leurs objectifs en matière de cibles de décarbonation », explique Brigitte Samson, directrice exécutive principale, Solutions énergétiques clients.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

