Le grand projet d'inclusion de St-Hubert prend de l'expansion dans ses restaurants!

Une 2e phase pour ce projet destiné aux personnes autistes et à leur famille

BOISBRIAND, QC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La Fondation St-Hubert et le Groupe St-Hubert annoncent avec fierté l'expansion de leur projet d'inclusion en doublant le nombre de leurs salles à manger inclusives à travers le Québec. Dès le dimanche 5 novembre prochain, les restaurants St-Hubert de Rimouski, Rivière-du-Loup, Montréal (Cadillac) et Mont-Tremblant offriront une expérience adaptée aux sensibilités des personnes autistes.

Tout le monde à table, à sa façon

Logo de la Fondation St-Hubert (Groupe CNW/Groupe St-Hubert) Logo de la Fondation Autiste & Majeur (Groupe CNW/Groupe St-Hubert)

Les salles à manger inclusives ont d'abord vu le jour en avril dernier dans cinq rôtisseries. Chaque dimanche midi, les restaurants participants accueillent des personnes autistes et leur famille dans un environnement adapté. Les employés sont formés pour mieux répondre à la réalité des personnes autistes et s'ajuster à leurs sensibilités, notamment en diminuant la luminosité artificielle et le volume de la musique d'ambiance, en présélectionnant des tables et en proposant des trousses sensorielles. La visite virtuelle d'une rôtisserie typique et des outils préparatifs sont aussi disponibles pour planifier la venue en restaurant. Considérant le succès des projets pilotes, ces salles à manger inclusives sont devenues des initiatives permanentes et ont accueilli quelque 200 familles depuis leur ouverture.

Un effort collectif!

Ce grand projet d'inclusion est rendu possible grâce au soutien et à l'expertise d'À Pas de Géant, un chef de file dans l'éducation, la formation et la promotion de l'inclusion des personnes autistes dans tous les secteurs de la société.

Avec la sincère volonté d'être inclusif sur plusieurs angles, St-Hubert propose également des emplois adaptés aux employés autistes dans ses restaurants. Avec le soutien financier de la Fondation Autiste & Majeur, l'organisme À Pas de Géant accompagne l'encadrement et le coaching des franchisés dans l'embauche et le maintien en emploi des employés qui bénéficient d'un encadrement particulier.

Citations

« Notre projet rejoint toutes les familles, dont celles qui n'osent pas aller au restaurant, généralement, par peur de déranger ou par crainte que l'expérience soit plus difficile parce que les parents n'ont pas pu préparer leur enfant. Dans nos restaurants, tous sont les bienvenus et on est très sensibles à la réalité de ces familles. L'objectif, c'est un moment agréable pour toute la tablée! »

- Josée Vaillancourt, Directrice, Fondation St-Hubert

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur un réseau de franchisés d'exception, des restaurateurs passionnés et investis. À travers nos projets, on les sent dévoués, audacieux. Accompagnés par nos équipes, ils osent faire les choses différemment et amener l'univers de la restauration toujours un peu plus loin. Pour St-Hubert, l'inclusion, le respect des différences et l'importance accordée à la famille sont des valeurs au cœur de toutes nos décisions depuis plus de 70 ans. On fera toujours tout en notre pouvoir pour faire évoluer notre industrie, la rendre plus inclusive, plus humaine, plus vraie. »

- Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert et président du Conseil d'administration de la Fondation St-Hubert

« Il s'agit d'une nouvelle occasion de changer les mentalités, sensibiliser, mieux faire connaître ces magnifiques enfants à la population en général afin de les inclure dans notre projet de société. Donner la chance à des personnes autistes de se sentir utiles, d'évoluer et de s'épanouir dans la collectivité à travers une initiative comme celle de St-Hubert, ça nous donne espoir pour la suite. »

- Charles Lafortune, Co-fondateur de la Fondation Autiste & Majeur et papa de Mathis

Salles à manger inclusives

Tous les dimanches, de 11 h à 13 h, les restaurants St-Hubert ci-dessous sont ravis d'accueillir toutes les familles qui désirent profiter d'un bon repas dans une ambiance adaptée aux sensibilités des personnes autistes. Nous suggérons fortement aux familles de réserver pour s'assurer d'une expérience optimale pour tous.

80, boul. Cartier , Rivière-du-Loup - Nouveau

, - 395, boul. Arthur-Buies Est, Rimouski - Nouveau

- 6225, rue Sherbrooke Est, Montréal ( Cadillac ) - Nouveau

- 330, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant - Nouveau

- 10 520, rue Lajeunesse, Montréal

7979, boul. Newman, Montréal

555, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache

1230, rue Daniel Johnson Ouest, St-Hyacinthe

7352, boul. Henri-Bourassa, Québec

À PROPOS DE LA FONDATION ST-HUBERT

Avec le soutien du réseau St-Hubert, la Fondation St-Hubert appuie des organismes qui favorisent le mieux-être des familles dans le respect des différences, du partage et de l'inclusion. Grâce à ses franchisés, employés de ses deux divisions, clients et partenaires, la Fondation St-Hubert vient en aide aux communautés afin de favoriser l'épanouissement de tous. Depuis 2012, près de 500 organismes ont reçu son soutien et plus de 8,5 millions de dollars ont été redistribués à la collectivité.

À PROPOS DE GROUPE ST-HUBERT

St-Hubert est la rôtisserie par excellence depuis 1951. Fondée à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Notre service attentionné et nos ingrédients de qualité supérieure ont fait la renommée de nos plats, qu'ils soient servis dans nos restaurants, livrés à la maison par notre célèbre flotte de voitures jaunes carboneutre ou cuisinés chez vous avec nos produits d'épicerie. Notre siège social est situé à Boisbriand et le Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés auprès de nos deux divisions : la restauration et la production et la distribution de produits alimentaires. Notre division St-Hubert Détail produit et distribue plus de 500 produits alimentaires sous diverses marques chez les marchands d'alimentation à travers le Canada. On s'implique aussi socialement dans nos communautés, notamment à travers la Fondation St-Hubert et nos nombreuses initiatives écoresponsables. Notre mission : livrer du bonheur!

Facebook Fondation St-Hubert Facebook StHubert LinkedIn Groupe St-Hubert Instagram @sthubert



SOURCE Groupe St-Hubert

Renseignements: Sources : Groupe St-Hubert | Fondation St-Hubert; Renseignements et demandes d'entrevues : Josée Vaillancourt, Directrice, Communications & Fondation St-Hubert, jvaillan[email protected]; T. : 450 688-4400 poste 2104 | 514-913-3741