Le Grand Prix du livre de Montréal 2020 - Dévoilement des finalistes

MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Grand Prix du livre de Montréal, la Ville de Montréal a le plaisir de dévoiler les cinq œuvres finalistes qui se sont démarquées par leur qualité et leur originalité.

Par ce prix, la Ville de Montréal reconnaît le talent des meilleur.e.s autrices et auteurs de langues française et anglaise. Il permet de sensibiliser la population à la littérature québécoise, en mettant en valeur une œuvre nouvellement parue dont la facture et l'originalité se révèlent exceptionnelles.

« Le Grand Prix du livre de Montréal est un événement phare pour notre Ville. C'est l'expression de l'excellence de la création littéraire foisonnante qui consolide Montréal comme métropole culturelle et témoigne de son leadership à l'échelle provinciale », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif de la Ville et responsable de la culture, Magda Popeanu.

Sous la direction du poète et écrivain Michael Delisle, le jury du Grand Prix du livre de Montréal 2020 était composé de Marie-Célie Agnant, écrivaine; Luke Langille, libraire et gestionnaire à la librairie Drawn & Quarterly; Karen Isabel Ocaña, traductrice littéraire; Pierrot Ross-Tremblay, professeur et chercheur à l'Université d'Ottawa; Chloé Savoie-Bernard, poète et autrice. Au total, ce sont 168 titres qui ont été soumis au jury, par 68 maisons d'éditions différentes.

À la suite de l'annonce, en septembre dernier, de la Sélection du jury , les cinq titres suivants sont maintenant en lice pour obtenir cette distinction d'importance.

Les finalistes :

- Martine Delvaux - Le boys club, Éditions du remue-ménage

- Kaie Kellough - Dominoes at the Crossroads, Esplanade Books

- Pierre Nepveu - L'espace caressé par ta voix, Éditions du Noroît

- Patrick Nicol - Les manifestations, Le Quartanier éditeur

- Pierre Samson - Le Mammouth, Éditions Héliotrope

Dévoilement :

Le livre gagnant sera dévoilé par le biais d'une vidéo le 9 novembre 2020, sur les sites web de la Ville de Montréal et des Bibliothèques de Montréal.

Une bourse de 15 000 $ sera offerte par la Ville à l'autrice ou à l'auteur de l'œuvre primée. Les quatre finalistes remportent, pour leur part, une bourse de 1 000 $. Depuis 2009, grâce à un partenariat avec l'Association internationale des études québécoises (AIEQ), le ou la lauréat.e du Grand Prix du livre de Montréal a la possibilité de faire une tournée de promotion dans l'un des 80 pays où l'AIEQ compte des membres.

Le Grand Prix du livre de Montréal

Créé en 1965, le Grand Prix du livre de Montréal vise à promouvoir l'excellence en création littéraire et à souligner le dynamisme du milieu montréalais de l'édition. Il s'agit de l'un des prix les plus prestigieux offerts par la Ville de Montréal. Il est décerné annuellement au début du mois de novembre, quelques jours avant l'ouverture du Salon du livre.

