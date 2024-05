Le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise décerné à Réinspire

MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Lors du Gala du 26e Défi OSEntreprendre de la région de Montréal, qui avait lieu le 1er mai dernier, la société Réinspire a remporté le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise, comprenant une bourse de 3000 $ et de nombreux services pour contribuer à son développement. Druide a également remis un exemplaire d'Antidote+ aux lauréates des six catégories officielles.

Christine Drolet, fondatrice de Réinspire (photo par Simon Laroche) (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Druide informatique est associée depuis 2012 au Défi OSEntreprendre. Cet engagement s'est notamment traduit par l'institution du Grand Prix Druide accordé au meilleur projet parmi toutes les organisations gagnantes du volet Création d'entreprise.

Cette année, plus de 75 projets ont été soumis pour ce volet, dont six ont été récompensés dans les catégories officielles. C'est parmi ces sociétés lauréates que le jury du Grand Prix Druide pour la création d'entreprise a choisi Réinspire, séduit par l'alternative novatrice aux méthodes éducatives traditionnelles qu'avance sa fondatrice, la psychoéducatrice Christine Drolet.

Réinspire propose des programmes d'intervention qui privilégient les activités d'apprentissage en plein air pour améliorer la santé globale et stimuler la motivation des élèves, de leurs parents et du personnel de l'éducation. Ces programmes sont spécialement conçus pour les professionnelles et professionnels qui offrent des services cliniques aux élèves vivant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. Déjà présente dans huit établissements, Réinspire souhaite maintenant étendre son offre à toutes les écoles du Québec.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

