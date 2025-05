Le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise décerné à Juno Technologies

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Lors du Gala du 27e Défi OSEntreprendre de la région de Montréal, qui avait lieu le 30 avril dernier, la société Juno Technologies a remporté le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise, comprenant une bourse de 3000 $ et de nombreux services pour contribuer à son développement. Druide a également remis un exemplaire d'Antidote+ aux sociétés lauréates des six catégories officielles.

Sur la photo : Lynn Doughane, cofondatrice et directrice des opérations de Juno Technologies, et André d’Orsonnens, président du conseil et chef de la direction de Druide informatique. / Photo par Vincent Marchessault (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Druide informatique est associée depuis 2012 au Défi OSEntreprendre. Cet engagement s'est notamment traduit par l'institution du Grand Prix Druide accordé au meilleur projet parmi toutes les organisations gagnantes du volet Création d'entreprise.

Cette année, plus de 120 projets ont été soumis pour ce volet, dont neuf ont été récompensés dans les catégories officielles. C'est parmi ces sociétés lauréates que le jury du Grand Prix Druide pour la création d'entreprise a choisi Juno Technologies, séduit par l'expertise scientifique et la vision des cofondatrices Nanette Sene et Lynn Doughane.

Juno Technologies est une entreprise spécialisée en technologies médicales axées sur la santé des femmes. Elle développe un dispositif discret et portable pour un soulagement rapide et durable des douleurs menstruelles. Cette innovation est destinée à transformer le quotidien de millions de femmes.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

SOURCE Druide Informatique Inc.

Renseignements : Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998, poste 896