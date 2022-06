Le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise décerné à FIER

Cette année, les participants au Défi ont soumis plus de 156 projets à ce volet, dont sept ont été récompensés dans les catégories officielles. C'est parmi ces sociétés lauréates que le jury du Grand Prix Druide pour la création d'entreprise a choisi FIER, convaincu par la mission positive et la vision manifeste des trois actionnaires : Maryse Lebeau, Adam Mongrain et Raphaël Desmaison.

FIER produit localement des caleçons durables et ultraconfortables avec l'objectif que l'homme qui les porte se sente beau, bien et fier. Valorisant la diversité des corps masculins, l'entreprise montréalaise adopte des pratiques éthiques et écoresponsables. Résultat : des sous-vêtements au design remarquable et de qualité supérieure, qui rendent fier de son achat, de son corps et de soi. Les premiers articles sont en vente sur fiercalecons.com, où davantage de grandeurs, de modèles et de points de cueillette seront bientôt offerts.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

www.druide.com

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998