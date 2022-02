VANCOUVER, BC, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a clairement démontré que le logement abordable est un facteur essentiel de la reprise au Canada.

Lorsqu'un membre de la communauté a besoin d'un soutien social, comme une aide au revenu ou des subventions alimentaires, cela implique souvent un processus compliqué impliquant de nombreuses agences avec des exigences et des procédures différentes, ce qui crée de la confusion pour les Canadiens à un moment où ils ont le plus besoin d'aide. La fragmentation des services sociaux rend difficile l'obtention d'un soutien, et les gens se sentent "perdus dans le système". Jusqu'à 190 milliards de dollars sont gaspillés chaque année en raison des inefficacités et des redondances dans le secteur du soutien des services sociaux, et sans données suffisantes sur la façon dont ces soutiens sociaux interagissent, les fournisseurs de services et les décideurs ne peuvent combler les lacunes.

Afin d'accroître la rapidité, l'équité et l'efficacité des options de services sociaux, la Supergrappe numérique est fière d'annoncer son investissement dans le projet Compass, une plateforme qui tire parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour créer un filet de sécurité pour les services sociaux qui aligne les besoins des individus, des fournisseurs de services et des décideurs dans l'ensemble du secteur des services sociaux afin de rationaliser et d'améliorer l'orientation des Canadiens et de leurs familles.

Dirigé par HelpSeeker Technologies en collaboration avec Corsac Technologies et le Centre for Social Services Engineering de l'Université de Toronto, Compass offrira une expérience humanisée aux personnes ayant besoin de services sociaux, tout en assurant transparence et efficacité aux prestataires de services et aux décideurs.

La plateforme intégrera les interactions de trois publics cibles : les personnes à la recherche d'un soutien social, les prestataires de services et les décideurs. Ce faisant, les utilisateurs pourront naviguer dans les services sociaux, optimiser la prestation de services, améliorer la prise de décision et maximiser les résultats sociaux équitables et l'impact communautaire.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé que le gouvernement du Canada a investi 3 millions de dollars dans cette plateforme unique en son genre, en versant 2,5 millions de dollars en 2020 pour l'expansion de HelpSeeker à l'échelle du pays et la cartographie du filet de sécurité sociale du Canada, ainsi qu'un montant supplémentaire de 500 000 $ expressément pour ce projet Compass. L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a également annoncé que le gouvernement du Canada investit un montant supplémentaire de 1,5 million de dollars pour ce projet, par l'intermédiaire de la supergrappe des technologies numériques.

La plateforme Compass est co-développée, mise en œuvre et validée par des partenariats communautaires avec la ville de Lethbridge, la Medicine Hat Community Housing Society et Homeward Trust à Edmonton, ainsi qu'avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

L'investissement total du projet s'élève à 4,9 millions de dollars, dont 2,9 millions sont investis par l'industrie et 2 millions sont co-investis par le gouvernement du Canada. Vous trouverez plus d'informations sur le projet Compass ici.

Citations :

"Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où habiter. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement, nous investissons dans des approches visant à combler les lacunes en matière d'accès à des logements abordables. Nous sommes fiers de soutenir des entreprises en démarrage comme HelpSeeker, qui offrent des solutions novatrices alors que nous nous efforçons de fournir des logements sûrs et abordables à tous les Canadiens. " - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

"Compass illustre l'engagement du Canada à faire progresser l'innovation sociale grâce aux technologies numériques transformationnelles. Répondre aux besoins de nos populations les plus vulnérables est essentiel pour améliorer la santé, le bien-être et la sécurité de tous les Canadiens. " - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

"Libérer nos réponses sociales pour relever les défis actuels et futurs nécessite une innovation technologique qui nous permette de nous attaquer aux causes profondes des défis sociétaux. Compass est le projet qui permettra de construire cette base technologique qui sous-tendra des solutions efficaces aux défis sociaux complexes du monde" - Dr. Alina Turner, Co-Fondatrice, HelpSeeker Technologies

"Nous sommes exceptionnellement fiers de l'ambition et de l'orientation du projet Compass, car il montre comment l'innovation numérique peut transformer n'importe qui et démontre comment la technologie peut servir le plus grand bien social. Les technologies de fabrication canadienne comme celle-ci montrent au monde entier que le Canada est prêt à occuper le podium de l'innovation numérique." - Sue Paish, PDG de Digital Technology Supercluster

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la stratégie nationale du logement, consultez le site www.placetocallhome.ca

L'avance sur la courbe commence ici. La supergrappe des technologies numériques construit un Canada meilleur en faisant croître les entreprises canadiennes, en créant une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine numérique et en ayant un impact positif sur les vies à travers notre pays. Nous accélérons le développement et l'adoption de technologies numériques qui permettent aux Canadiens de rester en bonne santé, de lutter contre le changement climatique et de stimuler la productivité économique. Grâce à une puissante combinaison de co-investissement, de collaboration intersectorielle, de création de PI et de développement de talents numériques, nous libérons le potentiel des Canadiens pour qu'ils puissent diriger et réussir dans le monde numérique.

HelpSeeker est une startup canadienne spécialisée dans la technologie et l'innovation sociales, dont l'objectif est d'accélérer la transformation numérique du filet de sécurité sociale afin de maximiser ses résultats équitables.

