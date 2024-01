Le gouvernement tient sa promesse et poursuit ses actions pour sécuriser la route 117 en Abitibi-Témiscamingue

VAL-D'OR, QC, le 17 janv. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, dévoilent de nouvelles actions priorisées dans le plan d'intervention pour la sécurisation de la route 117 et l'aménagement de voies de dépassement entre Rivière-Héva et le quartier Cadillac de Rouyn-Noranda. Ces annonces s'ajoutent à la planification quinquennale d'intervention sur les chaussées 2024-2029, dont s'est doté le gouvernement pour l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue.

Depuis sa mise en place en septembre 2022 par le gouvernement actuel, le bureau de projets de sécurisation de la route 117 entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or est très actif. Il veille notamment à l'évolution soutenue du plan d'intervention et au suivi rigoureux des actions qui y sont prévus afin d'assurer la mobilité sécuritaire des personnes et des marchandises ainsi que pour soutenir le développement économique de la région.

Ainsi, après avoir réalisé un portrait global de la situation en matière de sécurité sur le tronçon de 190 km de la route 117, les élus et le ministère des Transports et de la Mobilité durable ont choisi cinq segments prioritaires d'intervention :

À Rouyn-Noranda , du carrefour giratoire rue Saguenay-route Osisko jusqu'au quartier Évain, y compris le chemin Bradley;

, du carrefour giratoire rue Saguenay-route Osisko jusqu'au quartier Évain, y compris le chemin Bradley; À Rivière-Héva, du pont de la rivière Héva jusqu'à la limite ouest de la municipalité;

À Malartic , tout le secteur urbain;

, tout le secteur urbain; À Val-d'Or , du carrefour giratoire 3 e Avenue-boulevard Tétrault-boulevard Barrette jusqu'à la limite ouest de la ville (secteur Dubuisson );

, du carrefour giratoire 3 Avenue-boulevard Tétrault-boulevard Barrette jusqu'à la limite ouest de la ville (secteur ); À Val-d'Or , du chemin Brador, à l'est du secteur urbanisé de la ville, jusqu'au carrefour giratoire 3e Avenue-boulevard Tétrault-boulevard Barrette.

Un nouvel aménagement pour des dépassements sécuritaires

De plus, le gouvernement procédera à l'aménagement d'une route à chaussées séparées où les manœuvres de dépassement seront permises entre Rivière-Héva et le quartier Cadillac de Rouyn-Noranda. Le nouveau tronçon sera plus rectiligne et ajoutera des possibilités de dépassement dans les deux directions. Ces interventions visent à rendre plus sécuritaire ce tronçon de la route 117. Selon l'échéancier actuel, le début des travaux est planifié en 2026.

Planification quinquennale d'intervention sur les chaussées 2024-2029

La ministre Guilbault a également demandé au Ministère d'élaborer une planification sur cinq ans dans le but d'assurer la conservation et la sécurisation des chaussées dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Tous les efforts nécessaires sont déployés pour planifier des interventions judicieuses en vue d'empêcher la dégradation des chaussées. À cela s'ajoute un mandat donné aux cinq centres de services du Ministère pour réaliser 10 kilomètres de réfection de chaussée par année dans leurs secteurs respectifs.

Citations

« Notre gouvernement tient sa promesse : nous poursuivons nos efforts pour sécuriser la route 117! Le travail colossal réalisé par le bureau de projets, qui nous permet aujourd'hui de désigner les priorités d'intervention pour cette route et d'annoncer l'ajout d'une nouvelle voie de dépassement, constitue un signe clair que notre gouvernement est en action pour la région. En Abitibi-Témiscamingue, les défis sont grands, et je mise sur l'efficacité de la planification quinquennale pour arriver à atteindre nos objectifs de réfection des chaussées. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les travaux annoncés par ma collègue Geneviève Guilbault auront un effet fort bénéfique sur la sécurité, l'économie et la qualité de vie des gens de la région. L'annonce d'aujourd'hui démontre encore une fois que l'Abitibi-Témiscamingue est une priorité de notre gouvernement et que, avec mes collègues Pierre, Suzanne et Daniel, nous nous assurons de faire entendre les besoins de nos citoyens à Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« J'ai confiance que les actions mises en place sur plusieurs fronts porteront fruit en Abitibi-Témiscamingue. Le fait de conjuguer la planification rigoureuse des mesures de conservation des chaussées aux interventions de sécurisation de la route 117 et aux actions visant l'amélioration de la fluidité du transport et de la circulation sécuritaire des personnes et des marchandises aura des effets positifs sur la vitalité économique de la région. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« La route 117 est la colonne vertébrale du développement économique de la région. Notre gouvernement est fier de faire de sa réfection une priorité. L'annonce d'aujourd'hui prouve une nouvelle fois que nous avons l'écoute du premier ministre. Nous continuerons à défendre la région! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Déjà, on voit le travail du coordonnateur et des ingénieurs du bureau de projets que nous avons mis en place dans le but d'améliorer et de sécuriser la route 117. Malgré ces travaux à venir sur notre route, je réitère l'importance d'une conduite sécuritaire, c'est-à-dire de respecter les lois. Je pense à la vitesse excessive, à la conduite avec les facultés affaiblies et aux messages textes au volant. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants

Le portrait global de sécurité et la priorisation des segments qui en découle ont été présentés à la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue le 21 décembre dernier.

La détermination des segments prioritaires provient d'une analyse multicritère rigoureuse basée sur : le nombre d'accidents par kilomètre; l'indice de gravité de ceux-ci; la concentration des accidents; la présence d'usagers vulnérables; les débits de circulation; la conception de la route, comme le nombre d'accès au kilomètre.

En collaboration avec ses partenaires, le bureau de projets considérera plusieurs solutions et scénarios qui seront proposés pour améliorer la sécurité routière et la fluidité de la circulation, notamment la possibilité de procéder à de nouveaux aménagements comme l'ajout de bandes rugueuses, de terre-pleins centraux, de nouvelles voies, de voies de dépassement et de stationnements incitatifs, ainsi qu'à l'optimisation de la signalisation, entre autres.

L'inventaire effectué par le bureau de projets a permis d'identifier un total de 1 207 accès sur le tronçon étudié et de définir des secteurs à haute densité d'accès, autant d'éléments qui augmentent les risques de collision et diminuent la fluidité de la circulation.

Le bureau de projets est désormais composé d'un coordonnateur et de trois ingénieurs séniors.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724