Le gouvernement rend publique la performance des ministères

QUÉBEC, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Dans un souci de transparence et de reddition de comptes à la population, le gouvernement du Québec vient de dévoiler la mise à jour du Tableau de bord de la performance des ministères pour l'année 2019-2020. Cette diffusion est la première depuis que les ministères ont révisé leur plan stratégique, en 2019, pour y inclure les priorités gouvernementales, en synchroniser la durée avec le cycle électoral et prévoir des indicateurs de performance mesurant des résultats concrets pour la population.

Le gouvernement est fier de constater que la performance des ministères s'améliore par rapport à la situation qui prévalait en 2018-2019. Bien qu'il restera toujours du travail à faire pour s'assurer que les différents ministères atteignent ou surpassent leurs objectifs, les résultats pour 2019-2020 sont concluants et s'inscrivent dans une amélioration constante.

Il est toutefois important de noter que les données utilisées pour la reddition de comptes sont celles en date du 31 mars 2020.

Note globale

La note globale d'un ministère est composée de la qualité du plan stratégique en vigueur (valeur de 50 % de la note) et du degré d'atteinte des cibles du plan stratégique présenté au 31 mars dans le rapport annuel de gestion de l'année visée (valeur de 50 % de la note). Les résultats pour l'année 2019-2020 montrent que la performance des ministères s'améliore.



La note globale moyenne est passée de 71 % en 2018-2019 à 82 % en 2019-2020;

On compte 19 ministères sur 20 ayant une note globale supérieure à 70 %, c'est-à-dire qu'ils sont au vert, comparativement à 12 en 2018-2019.

Qualité des plans stratégiques

Les plans stratégiques et les engagements des ministères envers la clientèle sont de meilleure qualité. La note de qualité moyenne des plans a augmenté de 25 points de pourcentage. Tous les ministères sont au vert, comparativement à neuf avant la révision des plans stratégiques.

Taux d'atteinte des cibles des plans stratégiques

Les engagements pris par les ministères sont davantage respectés :

16 ministères sur 20 ont amélioré le taux d'atteinte des cibles en 2019-2020;

Le taux d'atteinte moyen des cibles des plans stratégiques a augmenté de 20 points de pourcentage par rapport à 2018-2019. Le taux d'atteinte moyen des cibles est passé de 53 % en 2018-2019 à 73 % en 2019-2020;

13 ministères sur 20 sont au vert pour le taux d'atteinte des cibles, comparativement à 5 en 2018-2019.

Malgré un bilan très positif, certains ministères n'obtiennent pas la note de passage pour ce qui est de l'atteinte des cibles du plan stratégique. Ces ministères prendront les mesures requises pour atteindre leurs cibles dans les prochaines années, notamment par l'intégration des bonnes pratiques de gestion axée sur les résultats et l'optimisation de leurs processus de travail pour accroître leur efficacité. Le Secrétariat du Conseil du trésor les soutiendra dans cette démarche.

Citation :

« Dès son entrée en fonction, notre gouvernement est passé à l'action pour offrir à la population une Administration gouvernementale performante, basée sur une gestion rigoureuse, efficace et transparente. Un important virage a été amorcé en 2019-2020 et se poursuivra dans les prochaines années. Je suis heureuse de constater que les premiers résultats sont concluants : la performance des ministères s'améliore, les engagements envers la clientèle sont de meilleure qualité et ils sont davantage respectés. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru jusqu'ici. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

À propos du Tableau de bord sur la performance des ministères

En 2019, les grandes priorités du gouvernement ont été intégrées aux plans stratégiques des ministères. La période couverte par ces plans a été synchronisée et arrimée aux cycles électoraux pour assurer un virage durable et fournir une mesure plus juste de la performance du gouvernement. Ces nouveaux plans contiennent de meilleurs indicateurs de performance, des objectifs précis, mesurables, atteignables, pertinents et délimités dans le temps, de sorte qu'ils permettent d'évaluer facilement, au terme de chaque exercice financier, dans les rapports annuels de gestion, l'atteinte de chaque objectif. Ils présentent des cibles annuelles ambitieuses basées sur les besoins et les attentes de la population, de façon à améliorer la qualité des services.

Lien pertinent :

Tableau de bord de la performance

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

