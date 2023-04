OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait pour parvenir à une entente et éviter de perturber les services dont les Canadiens et Canadiennes ont besoin. Malgré les progrès réalisés par les deux parties à la table de négociation sur des questions clés, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a décidé de déclencher une grève générale à l'échelle du pays.

Notre objectif a toujours été de conclure des ententes qui sont équitables et concurrentielles pour les fonctionnaires et raisonnables pour les contribuables. Bien que nous reconnaissions et respections le droit de faire la grève, celle-ci doit toujours être une solution de dernier recours.

Le gouvernement a présenté une offre juste et concurrentielle à l'AFPC et a satisfait à toutes ses demandes. Il s'agit notamment d'une augmentation salariale de 9 % sur trois ans - comme l'a recommandé la Commission de l'intérêt public indépendante -, ainsi que de propositions relatives à d'autres priorités importantes de l'AFPC, notamment le télétravail, les primes de poste, l'amélioration des congés payés pour obligations familiales, ainsi que des mesures visant à soutenir l'équité en matière d'emploi et la diversité et l'inclusion. Même s'il y a une entente concurrentielle sur la table, l'AFPC continue d'insister sur des demandes qui sont inabordables et qui auraient de graves répercussions la capacité du gouvernement de fournir les services à la population canadienne.

Le gouvernement du Canada reconnaît la contribution importante des fonctionnaires et il est prêt à poursuivre les négociations avec l'AFPC afin de parvenir rapidement à une entente qui permettrait d'accorder les augmentations salariales nécessaires aux fonctionnaires le plus tôt possible.

Nous demeurons à la table de négociation, résolus à conclure une entente le plus tôt possible. Nous demandons à l'AFPC de travailler avec nous pour parvenir à un règlement rapide, afin que nous puissions ensemble recommencer à fournir les services importants sur lesquels comptent les Canadiens et Canadiennes.

En raison des mesures syndicales, les Canadiens et Canadiennes doivent s'attendre à ce que certains services du gouvernement du Canada soient retardés ou ne soient pas fournis.

Le gouvernement continue de faire preuve de transparence envers les Canadiens et Canadiennes au sujet des répercussions sur les services. Des renseignements à jour concernant les répercussions sur les services sont publiés sur la page Canada.ca/Perturbation-travail, les médias sociaux et d'autres canaux utilisés par la population canadienne. Nous voulons assurer aux Canadiens et Canadiennes que les services essentiels qui contribuent à maintenir la sécurité du public continueront d'être fournis, notamment :

les prestations d'assurance-emploi

les versements du Régime de pensions du Canada

l'allocation de soutien du revenu des anciens combattants

les prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti

