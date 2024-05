Le gouvernement perfectionne ses outils pour un meilleur suivi des personnes en attente d'un service en soutien à domicile

QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Afin de mieux suivre et mesurer les retombées du virage en soutien à domicile (SAD), une des priorités du gouvernement, un changement a été apporté à la méthodologie de calcul des personnes qui attendent ces services. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce que cette nouvelle approche est en vigueur depuis le 1er avril.

La nouvelle méthodologie de calcul contribuera à l'obtention de données uniformes dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, lesquelles seront mises à jour plus régulièrement. Cela permettra également d'éliminer le travail de saisie manuelle demandé aux établissements, et permettra à la population d'avoir une vue d'ensemble plus représentative des citoyens et citoyennes qui attendent des services en SAD.

Citation :

« Cette nouvelle méthode de calcul des personnes en attente de services de soutien à domicile vise avant tout à nous permettre d'offrir le meilleur suivi possible, dans une optique d'amélioration de l'accessibilité des services de soutien à domicile au Québec. Cela s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement de baser nos décisions sur un portrait clair des besoins sur le terrain, en plus d'améliorer notre transparence à l'égard des données disponibles. Le virage en soutien à domicile est une priorité pour moi. Nous mettons en œuvre tous les moyens possibles pour permettre à l'ensemble des Québécoises et des Québécois de demeurer à la maison le plus longtemps possible, tout en bénéficiant de tout le soutien nécessaire. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

La méthodologie nouvellement adoptée consiste en une saisie automatique des données, qui seront prises directement à la source du système d'information sur la clientèle et les services des CSSS-mission CLSC (I-CLSC).

Ces changements occasionneront des écarts comparativement aux données de l'année précédente.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements: Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, 438 821-6755