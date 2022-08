Le gouvernement passe à la vitesse supérieure pour faire débloquer les négociations avec les transporteurs scolaires

QUÉBEC, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - Étant donné la situation qui a cours à l'aube de la rentrée scolaire et afin de garantir un service de transport fiable et sécuritaire à l'ensemble des élèves du Québec, le gouvernement mandate Me Claude Sauvageau à titre de négociateur dans le cadre de l'actuelle négociation des contrats de transport scolaire. Me Sauvageau aura le mandat de rallier les parties vers une position commune au bénéfice des élèves lors d'un sprint de négociation, en plus de soutenir les centres de services scolaires et les commissions scolaires.

Plusieurs contrats de transport scolaire sont échus depuis le 30 juin dernier et les négociations en cours entre les transporteurs scolaires et les centres de services scolaires et les commissions scolaires tardent à se conclure. Ces négociations sont teintées par divers enjeux qui affectent l'industrie du transport scolaire, dont l'inflation et la hausse des dépenses d'exploitation (particulièrement pour le carburant), la pénurie et la hausse des coûts touchant la main-d'œuvre ainsi que les ruptures de service.

M e Claude Sauvageau est un juriste et négociateur possédant plus de 45 ans d'expérience en droit du travail et de l'emploi. Il a notamment négocié des conventions collectives dans le secteur privé, le secteur municipal et les secteurs public et parapublic, dont les conventions collectives nationales du personnel enseignant et de soutien du réseau scolaire.

La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) est l'interlocuteur du Ministère dans ce dossier.

