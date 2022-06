TORONTO, le 29 juin 2022 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes méritent de sentir en sécurité chez eux. C'est pourquoi le gouvernement du Canada passe à l'action pour contrer la violence liée aux armes à feu avec un plan détaillé qui retire la circulation des armes à feu et ajoute plus de ressources dans la communauté. L'élément primordial de notre plan : éliminer la source du crime. C'est pour cette raison que nous avons alloué 250 millions de dollars pour créer le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires. Annoncé en mars 2022, ce Fonds appuie les initiatives locales qui préviennent la violence liée aux armes à feu et aident les jeunes à faire de bon choix.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino et le maire de Toronto, John Tory, ont annoncé l'allocation de jusqu'à 12,3 millions de dollars du Fonds pour s'attaquer à la violence liée aux armes à feu. La Ville distribuera ces fonds aux organismes locaux qui cherchent à éliminer la source du crime armée. Ces fonds appuieront les projets communautaires pour combattre la violence parmi les jeunes, les enfants et les jeunes adultes qui courent le risque de s'impliquer avec des gangs.

La Ville de Toronto est la première de plusieurs communautés à obtenir de l'argent du nouveau Fonds. Le gouvernement du Canada travaille pour identifier des municipalités et des communautés autochtones pour mettre en place des ententes de contribution le plus rapidement possible. Ce nouveau Fonds s'ajoute à d'autres programmes fédéraux réussis qui aident les jeunes à se détourner des gangs, dont l'Initiative pour mettre fin à la violence liée aux armes à feu et aux gangs et le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes.

Aucune initiative à elle seule ne peut s'attaquer à la violence liée aux gangs. C'est pourquoi le Fonds est un aspect essentiel au plan détaillé du gouvernement pour protéger les Canadiennes et Canadiens : des investissements majeurs à la frontière pour éliminer le trafic d'armes à feu, un « gel » national proposé sur la vente d'armes de poing, une proposition d'une nouvelle loi « drapeau rouge », des lois pour éliminer la violence conjugale, une interdiction de plus de 1 500 modèles d'armes à feu de style armes d'assaut et un programme de rachat pour retirer la circulation de ces armes.

« Comme ministre de la Sécurité publique, ma priorité absolue est la sécurité des Canadiens et Canadiennes, surtout contre la violence liée aux armes à feu. Le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires s'attaque à la source du crime en créant des espaces sécuritaires et en permettant aux jeunes de faire de bons choix qui leur donneront la chance de réussir dans la vie. L'élimination des crimes armés avant qu'ils ne se produisent est un pilier principal de notre plan pour contrer la violence liée aux armes à feu. Ce pilier s'ajoute à nos mesures frontalières, notre interdiction des armes à feu de style armes d'assaut et le dépôt du nouveau projet de loi C-21, la mesure la plus importante du Canada depuis une génération. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Pour arrêter la violence liée aux armes à feu, on doit commencer avec les jeunes les plus à risque et les plus vulnérables. Ils doivent avoir les outils nécessaires pour réussir et rester loin d'une vie de criminalité. Avec le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires, on est fier d'investir dans des initiatives communautaires importantes pour créer une ville plus sécuritaire et briser le cycle de violence liée aux armes à feu et aux gangs. »

- Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et Procureur général du Canada et député pour la circonscription de Scarborough-Rouge Park

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada de cet investissement du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires pour la ville de Toronto. Comme maire, ma priorité absolue est la sécurité communautaire et je sais que notre ville ne peut pas le faire seule. Cette aide fédérale nous aidera à continuer à éliminer la source de la violence liée aux gangs, une partie importante du travail pour assurer la sécurité de Toronto. »

- Son honneur John Tory, maire de Toronto

Sécurité publique Canada travaille avec les municipalités et les communautés autochtones choisies en utilisant des critères fondés sur des preuves pour conclure des ententes de contribution le plus rapidement possible.

travaille avec les municipalités et les communautés autochtones choisies en utilisant des critères fondés sur des preuves pour conclure des ententes de contribution le plus rapidement possible. Ce fonds cible les communautés en fonction de deux éléments principaux : la gravité des crimes (homicide par arme à feu, incidents d'infractions liées aux armes à feu, crime lié au crime organisé ou aux gangs) et la population.

Ce fonds s'ajoute à l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un investissement de 358,8 millions de dollars sur 5 ans. Cette initiative combine les soutiens fédéraux, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la hausse de la violence liée aux armes et aux gangs.

En vertu du Fonds d'action pour contrer la violence liée aux armes à feu et aux gangs, la province de l' Ontario a alloué 65,5 millions de dollars sur 5 ans à partir de 2018-2019. L'objectif de ce Fonds d'action est d'appuyer les initiatives de la Stratégie ontarienne pour la réduction de la violence, des armes à feu et des gangs, dont des initiatives dans la Ville de Toronto .

a alloué 65,5 millions de dollars sur 5 ans à partir de 2018-2019. L'objectif de ce Fonds d'action est d'appuyer les initiatives de la Stratégie ontarienne pour la réduction de la violence, des armes à feu et des gangs, dont des initiatives dans la Ville de . La Stratégie ontarienne est une stratégie coordonnée qui met en œuvre des initiatives provinciales pour toute la communauté de la sécurité : prévention, intervention, application de la loi, justice et réhabilitation.

