Le gouvernement n'honore pas sa parole concernant le paiement lié aux nouvelles conventions collectives et au maintien de l'équité salariale

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les conventions collectives et les ententes en lien avec le règlement de plaintes de maintien de l'équité salariale ont été conclues au cours des derniers mois, le gouvernement tarde à verser les sommes dues à ses travailleuses et ses travailleurs et à procéder aux ajustements salariaux. La CSN et les fédérations du secteur public mettent la pression nécessaire afin que ce dernier honore sa parole.

Réglées en juin dernier, les dispositions des conventions collectives prévoyant les ajustements salariaux, la rétroactivité ainsi que plusieurs primes et montants divers ne sont pas versés ou ne seront pas versés comme prévu dans la majorité des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Même constat à propos de l'accord sur les plaintes de maintien de l'équité salariale, alors que les ajustements résultant des ententes touchant plusieurs dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs ne sont pas effectués dans les délais convenus.

Dans ce contexte, la CSN et les fédérations du secteur public concernées sont à évaluer les recours à leur disposition. De plus, les fédérations concernées ont alerté la vice-présidente à l'équité salariale de la CNESST du non-respect des accords intervenus en vertu de la Loi sur l'équité salariale. D'autre part, des discussions sont en cours avec le Conseil du trésor et les comités patronaux afin d'assurer que membres qui pourraient être lésés soient pleinement compensés.

« Nous faisons les représentations nécessaires afin que nos membres touchent à l'argent qui leur est dû, dans un contexte où les nouvelles dispositions sont connues depuis de nombreux mois. Nous souhaitons rapidement trouver des solutions afin de corriger la situation. » - Jessica Goldschleger, vice-présidente, Fédération des professionnèles (FP-CSN).

« Avec ces retards inexcusables, le gouvernement rate une belle occasion de reconnaître les travailleuses et les travailleurs au front depuis le début de la pandémie. Après chaque négociation, il y a des montants à verser, il n'y a rien de nouveau. Comment se fait-il que le gouvernement ne soit toujours pas capable, dans certains cas, de donner des indications sur le moment des versements, alors que les accords sont survenus depuis plusieurs mois? C'est une autre preuve que notre réseau issu de la réforme Barrette est devenu ingérable » - Josée Marcotte, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

