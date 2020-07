Le gouvernement mise sur l'expertise et l'expérience pour diriger le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec

QUÉBEC, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a fait connaître, hier, les présidents-directeurs généraux du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) et d'Infrastructures technologiques Québec (ITQ). Ces derniers entreront en fonction le 1er septembre prochain, date fixée pour la mise en service des deux organismes et à laquelle s'officialisera la dissolution du Centre de services partagés du Québec.

M. Pierre Julien devient donc le premier président-directeur général du Centre d'acquisitions gouvernementales. M. Julien possède plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction en gestion des opérations, en approvisionnement et en acquisition de biens et services, notamment au sein de la corporation SigmaSanté, où il est actuellement directeur général, et ce, depuis 2018, ainsi qu'à Héma-Québec, où il a occupé les fonctions respectives de directeur des opérations et de directeur de l'approvisionnement durant plus de 15 ans. Cette longue expérience acquise en matière d'approvisionnement stratégique sera certes un atout majeur dans l'atteinte des objectifs d'efficience et d'optimisation des acquisitions gouvernementales. Le CAG sera consacré aux achats regroupés de l'ensemble des ministères et organismes, incluant le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que ceux de l'éducation et de l'enseignement supérieur, et ce, afin d'en accroître le volume et d'en maximiser les retombées.

M. Guy Rochette a, quant à lui, accepté la responsabilité d'agir à titre de président-directeur général d'Infrastructures technologiques Québec. Titulaire d'un baccalauréat en informatique mathématique et d'une maîtrise en informatique, M. Rochette possède une excellente connaissance du fonctionnement gouvernemental. Il a travaillé pour différents ministères et organismes, dont le Centre de services partagés du Québec, depuis 2018, où il occupe actuellement les fonctions de vice-président principal aux services d'infrastructures. Il a notamment agi auparavant à titre de directeur principal des solutions d'affaires à Revenu Québec. Fort de cette riche expérience et de son expertise dans le domaine des technologies de l'information, il saura mener à bien la mission d'ITQ, soit de fournir aux organismes publics des services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs ainsi que l'expertise de pointe afin de contribuer de façon importante à la transformation numérique gouvernementale.

D'ici le 1er septembre, tous les services actuellement assurés par le Centre de services partagés du Québec et par les groupes d'approvisionnement des réseaux de la santé et de l'éducation continueront d'être dispensés par ces organismes.

Citations :

« Je tiens à féliciter chaleureusement MM. Pierre Julien et Guy Rochette pour leur nomination. Après des mois consacrés à lutter contre la pandémie, le moment est venu d'aller de l'avant avec la mise en service du CAG et d'ITQ. Nous nous assurons que toutes les conditions seront rassemblées pour que la transition se poursuive de façon sereine et efficace, de manière à ce que nous puissions, dès cet automne, profiter des retombées positives escomptées. Je me réjouis de pouvoir compter sur la grande expérience des PDG nommés aujourd'hui, qui, j'en suis convaincue, contribuera à la pleine réalisation des missions d'optimisation attendues de la part de ces deux nouveaux organismes. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je suis très heureux que nous puissions, dès le 1er septembre prochain, déployer ITQ, un élément central dans le succès de la transformation numérique gouvernementale. Plus que jamais, la transformation numérique doit être au cœur de la définition d'une administration publique performante; en d'autres termes, d'une administration mieux outillée pour répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois. Je suis très heureux de constater qu'Infrastructures technologiques Québec sera dirigé par un homme rassembleur et d'expérience pour nous aider à y arriver. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

Renseignements: Sources : Florent Tanlet, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, 418 643-5926 ; Nathalie Saint-Pierre, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, 418 575-5872 ; Information : Jean Auclair, Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, 418 575-2057